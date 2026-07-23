Foragido há 3 anos, dono de van escolar condenado por estuprar crianças é preso

José João da Silva, 59 anos, foi localizado pela PMDF na Vila Planalto.

Imagem obtida pelo Metrópoles

José João da Silva, de 59 anos, cumpria pena de 14 anos de prisão e foi localizado pela PMDF após abordagem a veículo na Vila Planalto.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu, na última quinta-feira (16/7), José João da Silva, de 59 anos, condenado a mais de 14 anos de prisão pelo crime de estupro de vulnerável.

Ele estava foragido da Justiça desde fevereiro de 2023.

De acordo com as informações apuradas pela coluna Na Mira, dos jornalistas Thalita Vasconcelos e Carlos Carone para o portal METRÓPOLES, a captura ocorreu após o Grupo Tático Operacional (Gtop) identificar um veículo associado ao caso.

“A abordagem começou após os policiais localizarem o veículo do filho do acusado na Vila Planalto. O motorista acabou colaborando com a equipe e indicando o paradeiro do pai”, destacou a apuração veiculada pelo METRÓPOLES.

Detalhes da prisão, acusações e sentença

Conforme apurado pela reportagem do METRÓPOLES, o condenado era dono de vans escolares e cumpria mandado definitivo expedido pela Justiça:

Abuso de Autoridade e Vítimas: O réu atuava no transporte escolar e teria abusado sexualmente de crianças aproveitando-se de sua posição.

Apoio na Fuga: Apurações da coluna Na Mira indicam que a esposa do acusado ajudou a escondê-lo na residência de conhecidos durante o período em que permaneceu procurado.

Pena Definitiva: José João foi condenado pela Justiça do DF a 14 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão em regime inicial fechado.

Enquadramento Penal: A sentença considerou a continuidade delitiva e o agravante do abuso de autoridade sobre as vítimas, conforme os artigos 217-A, 226 e 71 do Código Penal.

Quem é o dono de van escolar preso no DF?

José João da Silva, de 59 anos, condenado por abuso de crianças e considerado foragido desde fevereiro de 2023.

Como a Polícia Militar encontrou o foragido?

A PMDF abordou o carro do filho do acusado na Vila Planalto. O condutor informou aos policiais que o pai estava em casa, onde a prisão foi efetuada.

Para qual delegacia o preso foi conduzido?

Após o cumprimento do mandado de prisão pela PMDF, ele foi encaminhado para a 5ª Delegacia de Polícia (Área Central).

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet