24/07/2026
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Foragido há 3 anos, dono de van escolar condenado por estuprar crianças é preso

José João da Silva, 59 anos, foi localizado pela PMDF na Vila Planalto.

Por Redação ContilNet 23/07/2026 às 07:02
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Foragido há 3 anos, dono de van escolar condenado por estuprar crianças é preso
Imagem obtida pelo Metrópoles

José João da Silva, de 59 anos, cumpria pena de 14 anos de prisão e foi localizado pela PMDF após abordagem a veículo na Vila Planalto.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu, na última quinta-feira (16/7), José João da Silva, de 59 anos, condenado a mais de 14 anos de prisão pelo crime de estupro de vulnerável.

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Ele estava foragido da Justiça desde fevereiro de 2023.

De acordo com as informações apuradas pela coluna Na Mira, dos jornalistas Thalita Vasconcelos e Carlos Carone para o portal METRÓPOLES, a captura ocorreu após o Grupo Tático Operacional (Gtop) identificar um veículo associado ao caso.

“A abordagem começou após os policiais localizarem o veículo do filho do acusado na Vila Planalto. O motorista acabou colaborando com a equipe e indicando o paradeiro do pai”, destacou a apuração veiculada pelo METRÓPOLES.

Detalhes da prisão, acusações e sentença

Conforme apurado pela reportagem do METRÓPOLES, o condenado era dono de vans escolares e cumpria mandado definitivo expedido pela Justiça:

  • Abuso de Autoridade e Vítimas: O réu atuava no transporte escolar e teria abusado sexualmente de crianças aproveitando-se de sua posição.

  • Apoio na Fuga: Apurações da coluna Na Mira indicam que a esposa do acusado ajudou a escondê-lo na residência de conhecidos durante o período em que permaneceu procurado.

  • Pena Definitiva: José João foi condenado pela Justiça do DF a 14 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão em regime inicial fechado.

  • Enquadramento Penal: A sentença considerou a continuidade delitiva e o agravante do abuso de autoridade sobre as vítimas, conforme os artigos 217-A, 226 e 71 do Código Penal.

Quem é o dono de van escolar preso no DF?

José João da Silva, de 59 anos, condenado por abuso de crianças e considerado foragido desde fevereiro de 2023.

Como a Polícia Militar encontrou o foragido?

A PMDF abordou o carro do filho do acusado na Vila Planalto. O condutor informou aos policiais que o pai estava em casa, onde a prisão foi efetuada.

Para qual delegacia o preso foi conduzido?

Após o cumprimento do mandado de prisão pela PMDF, ele foi encaminhado para a 5ª Delegacia de Polícia (Área Central).

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet

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