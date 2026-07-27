Idoso de 80 anos atira em vizinho após bola de futebol atingir portão

Crime ocorreu no bairro Vila Garrido, em Vila Velha (ES), e foi registrado por câmeras.

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Crime foi gravado por câmeras de segurança na Vila Garrido, em Vila Velha; vítima foi atingida no ombro e suspeito acabou preso com arsenal.

Um homem de 80 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar no bairro Vila Garrido, em Vila Velha (ES), após disparar com uma arma de fogo contra seu vizinho, de 35 anos. O crime ocorreu na tarde de sábado (25/7) e teve como estopim uma discussão provocada por crianças que brincavam na rua e acertaram a bola de futebol no portão da casa do suspeito.

De acordo com as informações apuradas pela jornalista Mirelle Pinheiro para a coluna de segurança pública do portal METRÓPOLES, a ação foi gravada na íntegra por circuitos de monitoramento do local.

“Nas imagens, o pai das crianças se aproxima do idoso, identificado como Manoel Bromoschenkel, para cobrar explicações sobre as reclamações. Em seguida, o aposentado saca um revólver e atira contra a vítima”, destacou a reportagem do METRÓPOLES.

Atendimento à vítima e apreensão de arsenal

Conforme acompanhado pela reportagem do METRÓPOLES, a ocorrência mobilizou equipes de socorro e forças de segurança:

Socorro Médico: A vítima abriu os braços antes de ser atingida no ombro. O homem foi levado ao Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria, onde permanece internado em quadro estável para a retirada do projétil.

Histórico de Conflitos: Testemunhas relataram que o idoso costumava reclamar do barulho das crianças e já havia feito ameaças em ocasiões anteriores.

Prisão e Arsenal Apreendido: Após tentar fugir, o suspeito foi localizado pela PM, confessou o crime e revelou possuir armas em casa. No local, foram apreendidos um revólver calibre .38, uma espingarda calibre .24, duas armas de pressão e 23 munições.

Autuação: A Polícia Civil autuou o idoso em flagrante por tentativa de homicídio e posse irregular de arma de fogo, encaminhando-o ao sistema prisional.

Por que o idoso atirou no vizinho em Vila Velha?

A discussão começou após crianças brincarem de futebol na rua e a bola atingir o portão da residência do idoso de 80 anos.

Qual é o estado de saúde da vítima baleada?

O homem de 35 anos foi socorrido para o Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria, onde está internado em estado estável, aguardando cirurgia para retirada do projétil.

Quais armas foram encontradas na casa do suspeito?

A Polícia Militar apreendeu um revólver calibre .38, uma espingarda calibre .24, duas armas de pressão e 23 munições.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet