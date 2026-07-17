Homem engole droga no DF e culpa desafio com amigos: “É doce de leite”

Um homem foi internado no Hospital do Paranoá (DF) após engolir preservativo com drogas

Reprodução/Instagram

Suspeito foi internado no Hospital Regional do Paranoá para retirar preservativo do estômago e acabou gravado por policial militar.

Uma desculpa para lá de inusitada dada a policiais militares chamou a atenção das redes sociais nesta semana. Um homem precisou ser internado às pressas no Hospital Regional do Paranoá (HRPA), no Distrito Federal, após engolir um preservativo recheado de entorpecentes. Confrontado pelas autoridades sobre o conteúdo ilícito em seu estômago, ele negou o crime e afirmou que o material era apenas doce de leite.

A história e os desdobramentos do flagrante foram apurados pela jornalista Letícia Guedes, do portal Metrópoles. O caso acabou registrado em vídeo pelo policial militar Jason Carvalho, que compartilhou o diálogo irreverente em seus perfis digitais.

A tese do “desafio com amigos”

Na gravação feita dentro do hospital, o homem aparece deitado em uma maca logo após passar pelo procedimento médico de remoção do objeto do seu trato digestivo. Ao ser questionado pelo agente de segurança sobre o motivo de colocar a própria vida em risco transportando substâncias químicas no estômago, o paciente apresentou uma versão controversa.

“Deus me livre, não é nada de droga. Eu estava no meu serviço e lá tem uns amigos que ‘é’ [sic] reeducando aí. Meio que rolou um desafio de quem conseguia engolir e jogar pra fora.

Aí o ‘manezão’ aqui foi também no desafio, mas não tinha droga. Eu vi quando ele colou na camisinha, era só doce de leite”, justificou o homem em conversa com o militar. Mesmo diante do ceticismo da equipe policial que acompanhava o caso, o suspeito insistiu na inocência: “Posso garantir para o senhor com toda a certeza e afirmação”.

Laudo médico desmente versão

Apesar da insistência do homem em sustentar a história açucarada, a farsa não durou muito tempo. O invólucro retirado pelas equipes de saúde passou por uma análise pericial preliminar conduzida pelos médicos e pelos policiais militares do plantão.

Os testes de campo confirmaram que o material escondido no preservativo se tratava de substância entorpecente ilícita, e não do doce tradicional. O caso deve seguir sob investigação da Polícia Civil do Distrito Federal para apurar a origem da droga e se o homem atuava como “mula” para o tráfico local.

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Perguntas frequentes sobre o caso do Paranoá

O que o homem engoliu antes de ser internado no DF?

O homem engoliu um preservativo (camisinha) recheado com drogas ilícitas. Ele precisou de atendimento médico hospitalar no Paranoá para que o objeto fosse extraído de seu estômago em segurança.

Qual foi a desculpa dada pelo suspeito à Polícia Militar?

O paciente alegou que havia participado de um desafio de engolir objetos com amigos de trabalho e garantiu aos policiais que o conteúdo dentro da camisinha era apenas doce de leite.

Onde ocorreu o fato e quem gravou o vídeo?

O episódio ocorreu no Hospital Regional do Paranoá, no Distrito Federal. O vídeo do interrogatório foi gravado e publicado na internet pelo policial militar Jason Carvalho.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet