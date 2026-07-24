Imagem mostra tiro passando a centímetros da cabeça de PM no Rio

Policial militar escapou por pouco durante confronto no Complexo do Alemão

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Caso ocorreu no Complexo do Alemão após perseguição iniciada por equipes do 16º BPM; suspeitos abandonaram motos e drogas durante a fuga.

Um policial militar escapou por pouco de ser atingido na cabeça durante um confronto armado no Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Imagens registradas por câmeras de segurança flagraram o momento em que um disparo passa a escassos centímetros do agente, que se abrigava atrás de uma parede de concreto.

De acordo com as informações apuradas pela repórter Letícia Guedes para o portal METRÓPOLES, a ocorrência começou após criminosos desobedecerem a uma ordem de parada da corporação.

“O projétil atingiu a estrutura de concreto a poucos centímetros do capacete e do rosto do policial militar, deixando uma marca visível na parede onde a equipe buscava abrigo”, destacou a reportagem do METRÓPOLES.

Perseguição, confronto e apreensão

Conforme acompanhado pela reportagem do METRÓPOLES, a dinâmica da ação policial desdobrou-se da seguinte forma:

Início da Abordagem: Equipes que chegavam ao 16º Batalhão de Polícia Militar (Olaria) avistaram duas motocicletas com dois suspeitos em cada uma.

Fuga e Cerco: Ao desobedecerem a ordem de parada, os suspeitos iniciaram uma fuga em direção ao Complexo do Alemão, gerando uma perseguição com apoio do Batalhão de Choque.

Troca de Tiros: Cinco policiais militares tentaram se abrigar atrás da estrutura do edifício no momento em que os suspeitos efetuaram disparos na direção dos agentes.

Apreensão e Registro: Os criminosos fugiram a pé para o interior da comunidade, abandonando as duas motocicletas e uma mochila com entorpecentes. Ninguém ficou ferido, e o caso foi registrado na 22ª Delegacia de Polícia (Penha).

Onde ocorreu o confronto em que o tiro quase atingiu o policial militar no Rio?

O confronto ocorreu no Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio de Janeiro, após perseguição iniciada na região de Olaria.

O policial militar foi ferido pelo tiro?

Não. Apesar de ter passado a escassos centímetros de sua cabeça e ter atingido a parede de concreto, o disparo não feriu o agente nem os demais membros da equipe.

Algum suspeito foi preso durante a ação?

Os criminosos conseguiram fugir para o interior da comunidade, mas abandonaram as motocicletas utilizadas na fuga e uma mochila contendo drogas.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet