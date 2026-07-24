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Agentes tentavam conter homem em surto quando estrutura de fibrocimento cedeu; ambos sofreram fraturas e receberam atendimento hospitalar.

Dois policiais militares sofreram um grave acidente durante o atendimento de uma ocorrência no município de Joinville, em Santa Catarina. Os agentes despencaram do telhado de uma residência enquanto tentavam imobilizar um homem que, de acordo com as primeiras informações, apresentava um quadro de surto.

De acordo com as informações apuradas pela repórter Letícia Guedes para o portal METRÓPOLES, embora a ocorrência tenha sido registrada no dia 12 de julho, as imagens ganharam forte repercussão nas redes sociais nesta semana.

“Nas imagens gravadas por moradores, é possível ver o exato momento em que as placas de fibrocimento do telhado cederam sob o peso dos envolvidos, provocando a queda repentina dos dois policiais e do homem”, destacou a reportagem do METRÓPOLES.

Atendimento médico e extensão dos ferimentos

Conforme acompanhado pela reportagem do METRÓPOLES, a queda resultou em lesões para os membros da guarnição policial:

Lesões dos Agentes: Um dos policiais militares sofreu fratura em um dos braços, enquanto a policial que participava da ação fraturou o tornozelo na queda.

Socorro Médico: Ambos os policiais foram socorridos e encaminhados para atendimento médico hospitalar na região.

Estado do Homem em Surto: Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre o estado de saúde ou eventuais ferimentos do homem que gerou o acionamento da equipe.

Onde ocorreu a queda dos policiais militares do telhado?

O acidente ocorreu no município de Joinville, no estado de Santa Catarina.

Quais ferimentos os policiais sofreram na queda?

Um dos policiais militares fraturou o braço, enquanto a policial militar teve uma fratura no tornozelo. Ambos foram prontamente atendidos pela equipe médica.

O homem que provocou a ocorrência ficou ferido?

Não foram divulgadas informações oficiais atualizadas sobre o estado de saúde do homem envolvido na contenção.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet