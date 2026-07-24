Mãe e padrasto são presos após 4 filhos relatarem rotina de torturas

Prisão temporária foi decretada após pai e madrasta descobrirem lesões nas crianças em Cunha (SP).

Divulgação/Polícia Civil

Vítimas, com idades entre 4 e 10 anos, relataram agressões físicas e privação de alimento; prisão temporária foi decretada pela Justiça.

A Polícia Civil prendeu, nesta quinta-feira (23/7), a mãe e o padrasto acusados de torturar quatro irmãos, de 4 a 10 anos de idade, em uma propriedade rural na cidade de Cunha, no interior de São Paulo. A Justiça decretou a prisão temporária do casal diante do conjunto de provas reunido pelas autoridades.

De acordo com as informações apuradas pelo repórter Marcus Pontes para o portal METRÓPOLES, as agressões eram cometidas com socos, chutes, objetos contundentes e uma vara de espinhos.

“A primeira a relatar a rotina de violência foi a menina de 4 anos, que contou ter sido atingida por golpes de cadeira. As crianças eram submetidas a agressões físicas severas, privação de alimentos e forçadas a dormir no chão frio”, destacou a reportagem do METRÓPOLES.

Descoberta do caso e desdobramentos policiais

Conforme acompanhado pela reportagem do METRÓPOLES, a descoberta dos maus-tratos ocorreu durante o período de férias escolares:

Identificação das Lesões: O caso veio à tona na terça-feira (21/7) quando o pai e a madrasta, ao darem banho nas crianças que passavam férias em sua residência, notaram diversas marcas de agressão pelo corpo de todos os irmãos.

Denúncia na Delegacia: As agressões foram registradas na Delegacia de Cachoeira Paulista após as crianças se sentirem seguras para relatar o histórico de abusos vividos na casa da mãe.

Identificação do Padrasto: O padrasto das vítimas foi identificado como Dalton Jonathan Coelho Toledo, de 37 anos, servidor público municipal que exercia o cargo de servente na Prefeitura de Cunha.

Apreensão na Casa: Na residência onde ocorriam as agressões, a polícia apreendeu uma pistola de airsoft alterada (com a ponta laranja removida) para se assemelhar a uma arma de fogo real.

Como o caso de tortura contra as quatro crianças foi descoberto?

O caso foi descoberto pelo pai e pela madrasta durante o banho das crianças, que notaram lesões no corpo dos quatro irmãos durante as férias escolares e registraram denúncia na polícia.

Quem são os suspeitos presos pela Polícia Civil em Cunha (SP)?

Foram presos a mãe das crianças (de 30 anos) e o padrasto, Dalton Jonathan Coelho Toledo (de 37 anos), que atuava como servente na prefeitura local.

O que disse a Prefeitura de Cunha sobre o envolvimento do servidor?

A prefeitura repudiou o crime, declarou solidariedade às vítimas e informou que adotará as medidas administrativas cabíveis caso haja a comprovação dos fatos pelas instâncias judiciais.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet