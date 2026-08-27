27/08/2026
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Jovem é condenado à prisão perpétua por matar prima de 10 anos nos EUA

Réu de 18 anos se declarou culpado pelo homicídio de Lily Peters em Wisconsin

Por Redação ContilNet
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Jovem é condenado à prisão perpétua por matar prima de 10 anos nos EUA
Reprodução/Facebook

Crime ocorrido em 2022 em Wisconsin teve desfecho após acordo de confissão; réu poderá pedir supervisão condicional após cumprir 25 anos.

O jovem Carson Peters-Berger, atualmente com 18 anos, foi condenado à prisão perpétua pela justiça dos Estados Unidos pelo assassinato de sua prima, Iliana “Lily” Peters, de 10 anos.

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De acordo com as informações apuradas pela jornalista Madu Toledo para o portal METRÓPOLES, o crime ocorreu em abril de 2022, na cidade de Chippewa Falls, no estado de Wisconsin, quando o acusado tinha 14 anos.

“O réu se declarou culpado por homicídio doloso em primeiro grau e poderá solicitar supervisão ampliada após cumprir 25 anos de prisão, além de pagar restituição de US$ 30.197,20”, detalhou a reportagem de Madu Toledo no METRÓPOLES.

Reconstituição do crime, laudo pericial e termos do acordo

Conforme detalhado pela cobertura de Madu Toledo no METRÓPOLES, as investigações apontaram a dinâmica do ataque:

  • Abordagem na Trilha: Em 24 de abril de 2022, Lily voltava de bicicleta da casa da tia quando foi convencida pelo primo a entrar em uma área de mata sob o pretexto de “explorar” o local.

  • Agressão Física: No local, Carson desferiu um soco no abdômen da vítima, atingiu sua cabeça com um pedaço de madeira e a estrangulou até a morte.

  • Resultado da Autópsia: Os exames periciais confirmaram trauma por força contundente, estrangulamento e indícios de violência sexual.

  • Acordo de Confissão: Duas acusações de agressão sexual em primeiro grau foram retiradas como parte do acordo, mas foram lidas na audiência e consideradas pelo juiz na fixação da pena.

Qual foi a pena aplicada a Carson Peters-Berger nos Estados Unidos?

Carson foi condenado à prisão perpétua pelo assassinato da prima Iliana “Lily” Peters, com possibilidade de solicitar supervisão condicional após 25 anos de cumprimento da pena.

Onde e quando ocorreu o crime praticado por Carson Peters-Berger?

O homicídio ocorreu em abril de 2022 na cidade de Chippewa Falls, no estado de Wisconsin, nos Estados Unidos, quando o acusado tinha 14 anos.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet
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