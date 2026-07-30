Jovem fica ferido após ser atingido por soco de morador de rua e ter óculos quebrados

Vítima de 18 anos sofreu cortes e fratura no rosto; suspeito assinou TCO e foi solto

Material cedido ao Metrópoles

Vítima de 18 anos sofreu fratura facial e múltiplos cortes; suspeito foi contido por policial de folga, assinou TCO e acabou liberado.

Um jovem de 18 anos sofreu graves ferimentos no rosto ao levar um soco sem motivação aparente enquanto caminhava pela Rua 4 Norte, em Águas Claras (DF), na noite de terça-feira (28/7). O impacto do golpe quebrou a armação e as lentes dos óculos do rapaz, gerando estilhaços que provocaram fratura e cortes profundos na face.

De acordo com as informações apuradas pelas repórteres Luisa Rany e Fernanda Cavalcante para o portal METRÓPOLES, a vítima precisou ser socorrida pelo Samu e encaminhada a uma unidade hospitalar.

“Eu estava chegando da rua quando vi meu filho no chão na entrada do prédio, ensanguentado. O rosto dele estava e ainda está desfigurado, há riscos de ficar sequelas”, desabafou a mãe do rapaz em depoimento destacado pelo METRÓPOLES.

Contenção do suspeito e justificativa jurídica

Conforme acompanhado pelo METRÓPOLES, o caso reúne as seguintes etapas e esclarecimentos oficiais:

Detenção no Loteamento: Um sargento da Polícia Militar de Goiás (PMGO), que presenciou o ataque, perseguiu o suspeito — identificado como Luam Martins — e conseguiu imobilizá-lo na Rua 13 Norte, após o homem resistir à abordagem.

Procedimento na Delegacia: Encaminhado à Polícia Civil, o investigado assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e acabou liberado mediante compromisso de comparência em juízo.

Esclarecimento da PCDF: A corporação informou que, em casos enquadrados como infração de menor potencial ofensivo (como lesão corporal simples), a legislação prevê a lavratura do TCO sem manutenção de prisão cautelar na fase inicial.

Versão do Autor: Em depoimento, o homem alegou que agrediu o jovem enquanto fugia de uma discussão anterior com seguranças de uma padaria próxima.

Por que o suspeito de agredir o jovem em Águas Claras foi liberado?

A PCDF explicou que, por se tratar de enquadramento inicial de lesão corporal (infração de menor potencial ofensivo), a lei exige a assinatura de TCO e liberação para resposta em juízo.

Qual é o estado da vítima atingida em Águas Claras?

O jovem recebeu atendimento do Samu para tratar fratura facial e suturas em cortes no supercílio, bochecha, orelha e área abaixo dos olhos.

Qual delegacia está investigando o caso?

A investigação das circunstâncias e responsabilidades sobre a agressão está a cargo da 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul).

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet