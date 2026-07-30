Policia Civil prende empresário por estuprar a própria irmã adolescente

Homem de 29 anos foi preso preventivamente em Nova Mutum.

Divulgação/PCMT

Prisão preventiva em Nova Mutum (MT) ocorreu após dez meses de apuração do Núcleo Especializado de Defesa da Mulher; peritos encontraram arquivos ilícitos em celulares do suspeito.

Um empresário de 29 anos foi preso preventivamente pela Polícia Civil de Mato Grosso (PCMT) na quarta-feira (29/7), no município de Nova Mutum (MT). Ele é investigado por cometer violência sexual contra a própria irmã, que era adolescente na época dos fatos.

De acordo com as informações apuradas pela repórter Giovanna Sfalsin para o portal METRÓPOLES, o mandado judicial foi expedido pela 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum a partir das evidências colhidas pelas equipes do Núcleo Especializado de Defesa da Mulher.

“A apuração durou cerca de dez meses. Durante as buscas, peritos identificaram diversos arquivos contendo pornografia infantil nos aparelhos eletrônicos do investigado”, destacou a apuração veiculada pelo METRÓPOLES.

Dez meses de investigação e apreensão de eletrônicos

Conforme acompanhado pelo METRÓPOLES, a investigação detalhou os seguintes passos até a decretação da prisão:

Coleta de Provas: Durante dez meses de diligências, os investigadores reuniram depoimentos e elementos materiais referentes aos crimes denunciados.

Mandado de Busca: A Polícia Civil cumpriu ordens de busca para recolher telefones e dispositivos de armazenamento do empresário.

Material Ilícito: A análise pericial nos eletrônicos constatou a presença de um acervo com conteúdo de exploração e pornografia infantil.

Encaminhamento Judicial: Após a prisão, o suspeito foi conduzido à delegacia local e colocado à disposição do Poder Judiciário.

Onde ocorreu a prisão do empresário investigado pela Polícia Civil?

A prisão preventiva foi cumprida na cidade de Nova Mutum, no interior do estado de Mato Grosso.

Quanto tempo durou a investigação da Polícia Civil de MT?

As apurações conduzidas pelo Núcleo Especializado de Defesa da Mulher duraram cerca de dez meses até a emissão do mandado de prisão.

O que mais foi encontrado com o investigado durante as buscas?

Além das provas relativas ao abuso contra a irmã, os peritos localizaram diversos arquivos com conteúdo de pornografia infantil nos aparelhos eletrônicos do empresário.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet