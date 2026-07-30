Subsecretário de Agricultura é ameaçado de morte por faccionados do CV

Servidor de Monsenhor Tabosa (CE) e irmão do prefeito foi alvo de ameaças

Imagem cedida ao Metrópoles

Homens encapuzados e armados efetuaram disparos e gravaram vídeos com intimidações no distrito de Nossa Senhora do Livramento, em Monsenhor Tabosa (CE).

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) instaurou inquérito para apurar graves ameaças atribuídas a integrantes da facção criminosa Comando Vermelho (CV) contra o subsecretário municipal de Agricultura de Monsenhor Tabosa, Francisco de Assis Sousa Júnior. A vítima é irmão do prefeito do município, Francisco Salomão (PT).

De acordo com as informações apuradas pela repórter Larice de Paula para o portal METRÓPOLES, o gestor municipal compareceu à delegacia na quarta-feira (29/7) para registrar o boletim de ocorrência sobre os atos de intimidação perpetrados na região.

“Vídeos que circulam nas redes sociais mostram homens encapuzados efetuando disparos de arma de fogo e fazendo ameaças diretas direcionadas ao servidor público”, destacou a apuração do METRÓPOLES.

Mobilização de forças policiais e inteligência no interior do Ceará

Conforme acompanhado pelo METRÓPOLES, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) estruturou uma força-tarefa para identificar e capturar os suspeitos:

Local dos Fatos: Os disparos e a gravação dos vídeos com armamentos foram registrados no distrito de Nossa Senhora do Livramento, em Monsenhor Tabosa.

Identificação dos Envolvidos: A SSPDS confirmou que as investigações se encontram na fase de identificação dos suspeitos exibidos nas imagens.

Atuação Conjunta: O caso é apurado pela Delegacia Municipal de Monsenhor Tabosa, acompanhada pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas da Região Norte (Draco Norte).

Suporte Especializado: As ações contam com apoio do Departamento de Polícia do Interior Norte (DPI-Norte), do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO) e da Coordenadoria de Inteligência (Coin).

Quem foi a vítima das ameaças registradas em Monsenhor Tabosa?

O alvo das ameaças foi Francisco de Assis Sousa Júnior, subsecretário municipal de Agricultura de Monsenhor Tabosa e irmão do prefeito Francisco Salomão (PT).

O que mostram os vídeos investigados pela Polícia Civil do Ceará?

As gravações mostram homens encapuzados e armados efetuando disparos para o alto e fazendo ameaças diretas direcionadas ao servidor municipal.

Quais órgãos policiais estão envolvidos na investigação no Ceará?

A apuração reúne a Delegacia de Monsenhor Tabosa, a Draco Norte, o DPI-Norte, o DRCO e a Coordenadoria de Inteligência (Coin) da SSPDS.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet