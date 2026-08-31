Mulher de 46 anos morre atropelada após sair de bar no Espírito Santo

Vítima foi socorrida ao hospital, mas não resistiu

Reprodução/Redes Sociais

Vítima chegou a ser socorrida pelo Samu ao hospital, mas não resistiu; motorista permaneceu no local e testou negativo no bafômetro.

Uma mulher identificada como Wanessa Martha Gonçalves, de 46 anos, morreu após ser atropelada na Avenida Dante Micheline, no bairro Jardim Camburi, em Vitória (ES).

De acordo com as informações apuradas pelo jornalista Caio Ramos para o portal METRÓPOLES, a vítima saía de um bar na madrugada do último domingo (30/8) quando ocorreu o atropelamento.

“A vítima foi encaminhada até o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), mas não resistiu aos ferimentos”, detalhou a reportagem de Caio Ramos no METRÓPOLES.

Depoimento do motorista e investigação policial

Conforme detalhado pela cobertura de Caio Ramos no METRÓPOLES, a Polícia Militar (PMES) e a Polícia Civil (PCES) atenderam a ocorrência:

Relato do Condutor: O motorista afirmou que retornava do trabalho quando a mulher atravessou a via correndo fora da faixa de pedestres ao ser chamada pelo namorado do outro lado da pista.

Teste do Etilômetro: O condutor permaneceu no local, prestou esclarecimentos e realizou o teste do bafômetro, que apontou resultado negativo para consumo de álcool.

Inquérito em Andamento: O caso foi registrado e segue sob investigação da Polícia Civil do Espírito Santo para esclarecer todas as circunstâncias do acidente.

Quem era a vítima do atropelamento em Jardim Camburi?

A vítima foi identificada como Wanessa Martha Gonçalves, de 46 anos, que faleceu após dar entrada no Hospital Estadual de Urgência e Emergência.

O motorista envolvido no atropelamento em Vitória havia ingerido bebida alcoólica?

Não. O condutor realizou o teste do etilômetro (bafômetro) com a Polícia Militar, e o resultado deu negativo.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet