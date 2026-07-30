Polícia Federal combate fraude no INSS com prejuízo estimado em R$ 900 mil

Investigação apontou prejuízo estimado de R$ 900 mil aos cofres do INSS; grupo usava documentos falsos para fraudar benefícios de idosos.
A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (30/7), a Operação Manifesto II com o objetivo de desarticular um esquema criminoso especializado na concessão fraudulenta de benefícios previdenciários e assistenciais do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). As ações policiais concentraram-se no município de Penedo, no interior de Alagoas.
De acordo com as informações apuradas pela colunista Mirelle Pinheiro para o portal METRÓPOLES, a organização criminosa utilizava dados de terceiros e documentação falsa voltada à obtenção de saques irregulares, afetando principalmente benefícios destinados a idosos.
“Policiais federais cumpriram quatro mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal com o objetivo de reunir documentos, eletrônicos e elementos que ajudem a identificar novos envolvidos”, destacou a publicação do METRÓPOLES.
Desdobramento de investigações e rombo na Previdência
Conforme acompanhado pelo METRÓPOLES, as apurações trouxeram os seguintes esclarecimentos sobre o esquema:
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Origem do Inquérito: A apuração começou após a PF receber denúncias sobre um intermediário que auxiliava terceiros na fraude de concessões do INSS.
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Desdobramento: A ação atual é desdobramento de uma fase deflagrada em maio de 2025. A perícia nos celulares apreendidos naquela ocasião permitiu identificar novos vínculos suspeitos.
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Prejuízo Calculado: A estimativa inicial aponta um rombo de R$ 900 mil aos cofres públicos, cifra que ainda passará por atualização financeira pelo órgão previdenciário.
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Apoio Institucional: As diligências contam com o suporte direto da Coordenação-Geral de Inteligência da Previdência Social.
O que investiga a Operação Manifesto II da Polícia Federal?
A operação investiga um esquema que utilizava documentos falsos para fraudar a concessão de benefícios previdenciários e assistenciais do INSS.
Onde foram cumpridos os mandados da PF no caso do INSS?
A Polícia Federal cumpriu quatro mandados de busca e apreensão na cidade de Penedo, no interior do estado de Alagoas.
Qual foi o prejuízo causado pelas fraudes no INSS apurado pela PF?
As estimativas preliminares da Polícia Federal apontam um prejuízo aproximado de R$ 900 mil à Previdência Social.