Polícia Federal combate fraude no INSS com prejuízo estimado em R$ 900 mil

Operação Manifesto II cumpriu mandados de busca em Alagoas contra fraude em benefícios.

HUGO BARRETO / METRÓPOLES @hugobarretophoto

Investigação apontou prejuízo estimado de R$ 900 mil aos cofres do INSS; grupo usava documentos falsos para fraudar benefícios de idosos.

A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (30/7), a Operação Manifesto II com o objetivo de desarticular um esquema criminoso especializado na concessão fraudulenta de benefícios previdenciários e assistenciais do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). As ações policiais concentraram-se no município de Penedo, no interior de Alagoas.

De acordo com as informações apuradas pela colunista Mirelle Pinheiro para o portal METRÓPOLES, a organização criminosa utilizava dados de terceiros e documentação falsa voltada à obtenção de saques irregulares, afetando principalmente benefícios destinados a idosos.

“Policiais federais cumpriram quatro mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal com o objetivo de reunir documentos, eletrônicos e elementos que ajudem a identificar novos envolvidos”, destacou a publicação do METRÓPOLES.

Desdobramento de investigações e rombo na Previdência

Conforme acompanhado pelo METRÓPOLES, as apurações trouxeram os seguintes esclarecimentos sobre o esquema:

Origem do Inquérito: A apuração começou após a PF receber denúncias sobre um intermediário que auxiliava terceiros na fraude de concessões do INSS.

Desdobramento: A ação atual é desdobramento de uma fase deflagrada em maio de 2025. A perícia nos celulares apreendidos naquela ocasião permitiu identificar novos vínculos suspeitos.

Prejuízo Calculado: A estimativa inicial aponta um rombo de R$ 900 mil aos cofres públicos, cifra que ainda passará por atualização financeira pelo órgão previdenciário.

Apoio Institucional: As diligências contam com o suporte direto da Coordenação-Geral de Inteligência da Previdência Social.

O que investiga a Operação Manifesto II da Polícia Federal?

A operação investiga um esquema que utilizava documentos falsos para fraudar a concessão de benefícios previdenciários e assistenciais do INSS.

Onde foram cumpridos os mandados da PF no caso do INSS?

A Polícia Federal cumpriu quatro mandados de busca e apreensão na cidade de Penedo, no interior do estado de Alagoas.

Qual foi o prejuízo causado pelas fraudes no INSS apurado pela PF?

As estimativas preliminares da Polícia Federal apontam um prejuízo aproximado de R$ 900 mil à Previdência Social.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet