Polícia Civil prende trio acusado de espancar idoso de 80 anos em assalto

Trio que se passava por funcionários de empresa de gás foi detido.

Polícia Civil/Reprodução.

Operação envolveu 30 agentes e identificou o grupo como responsável por pelo menos outros nove roubos no interior paulista.

A Polícia Civil prendeu, na última segunda-feira (27/7), três homens investigados por integrarem uma quadrilha especializada em assaltos violentos no interior de São Paulo. O grupo é acusado de invadir a casa de um idoso de 80 anos em Cerquilho no dia 20 de julho, agredi-lo com socos e roubar joias, cartões bancários e objetos pessoais.

De acordo com as informações apuradas pelo repórter Marcus Pontes para o portal METRÓPOLES, os criminosos se passavam por funcionários de uma empresa de gás para abordar os moradores. A prisão ocorreu na cidade de Salto após o cumprimento de mandados de busca e apreensão.

“Dois dos três presos eram considerados foragidos da Justiça por crimes como roubo, sequestro e homicídio. Durante as buscas, a polícia apreendeu armas, drogas, joias e até um caderno com a planta de um futuro alvo”, destacou a reportagem do METRÓPOLES.

Detalhes da operação e materiais apreendidos

Conforme acompanhado pela reportagem do METRÓPOLES, a ação contou com a integração de diferentes forças de segurança:

Efetivo Mobilizado: A operação reuniu cerca de 30 agentes, entre policiais civis, militares e guardas civis municipais.

Apreensões no Local: Foram localizadas duas armas de fogo, porções de entorpecentes, joias roubadas, o veículo Honda Civic utilizado na fuga e as roupas vestidas pelos assaltantes no dia do crime.

Objetos de Destaque: O delegado Emerson Jesus revelou que a equipe encontrou algemas usadas para render as vítimas e uma anotação detalhada com a planta de um depósito que seria invadido pelo grupo.

Como o trio abordava as vítimas nos assaltos?

Os suspeitos se apresentavam falsamente como funcionários de uma empresa de gás para conseguir acesso aos imóveis.

Onde foram efetuadas as prisões da quadrilha?

Os mandados de prisão e de busca e apreensão foram cumpridos pela Polícia Civil no município de Salto, no interior paulista.

Quais itens foram apreendidos com os suspeitos?

A polícia apreendeu duas armas, drogas, joias, o carro e as roupas usados nos crimes, além de algemas para imobilizar vítimas e papéis com projetos de novos alvos.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet