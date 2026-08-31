31/08/2026
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Polícia investiga morte de idosa que viajou para encontrar homem em Minas

Idosa de SP foi encontrada morta em Jaíba após viagem ao Norte de Minas; três suspeitos foram presos

Por Redação ContilNet
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Polícia investiga morte de idosa que viajou para encontrar homem em Minas
Reprodução/Redes sociais

Ramona Irene Cuevas Martinez, de 69 anos, ficou desaparecida por 12 dias; três homens foram presos por ocultação de cadáver.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) trabalha para esclarecer as circunstâncias do assassinato de Ramona Irene Cuevas Martinez, de 69 anos, cujo corpo foi localizado no município de Jaíba (MG).

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De acordo com as informações apuradas pela jornalista Thayná Schuquel para o portal METRÓPOLES, a vítima era moradora de Presidente Prudente (SP) e havia viajado até Manga (MG) para encontrar um homem com quem mantinha um relacionamento.

“Três homens, de 23, 25 e 53 anos, foram presos. As movimentações bancárias feitas após o desaparecimento da vítima ajudaram a Polícia Civil a localizar os suspeitos”, detalhou a reportagem de Thayná Schuquel no METRÓPOLES.

Pistas bancárias, cova rasa e linha de investigação

Conforme detalhado pela cobertura de Thayná Schuquel no METRÓPOLES, as apurações avançaram após o rastreio do cartão da vítima:

  • Desaparecimento e Buscas: Ramona estava sumida desde 17 de agosto. O corpo foi encontrado no sábado (29/8) pela PM e periciado no local antes de ser enviado ao Posto Médico-Legal (PML).

  • Confissão e Dinâmica: Um dos suspeitos relatou que a vítima teria sido estrangulada, golpeada com uma machadinha, queimada e enterrada em área de mata.

  • Prisões Mantidas: Os investigados tiveram as prisões em flagrante ratificadas por ocultação de cadáver e foram encaminhados ao sistema prisional à disposição da Justiça.

Quem era a mulher encontrada morta em Jaíba, Minas Gerais?

A vítima é Ramona Irene Cuevas Martinez, de 69 anos, moradora do interior de São Paulo que viajou a Minas para encontrar um parceiro.

Como a polícia chegou aos suspeitos do assassinato de Ramona?

As investigações avançaram com o rastreamento das movimentações bancárias feitas com o cartão da vítima após seu desaparecimento.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet
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