Polícia investiga morte de idosa que viajou para encontrar homem em Minas

Idosa de SP foi encontrada morta em Jaíba após viagem ao Norte de Minas; três suspeitos foram presos

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Ramona Irene Cuevas Martinez, de 69 anos, ficou desaparecida por 12 dias; três homens foram presos por ocultação de cadáver.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) trabalha para esclarecer as circunstâncias do assassinato de Ramona Irene Cuevas Martinez, de 69 anos, cujo corpo foi localizado no município de Jaíba (MG).

De acordo com as informações apuradas pela jornalista Thayná Schuquel para o portal METRÓPOLES, a vítima era moradora de Presidente Prudente (SP) e havia viajado até Manga (MG) para encontrar um homem com quem mantinha um relacionamento.

“Três homens, de 23, 25 e 53 anos, foram presos. As movimentações bancárias feitas após o desaparecimento da vítima ajudaram a Polícia Civil a localizar os suspeitos”, detalhou a reportagem de Thayná Schuquel no METRÓPOLES.

Pistas bancárias, cova rasa e linha de investigação

Conforme detalhado pela cobertura de Thayná Schuquel no METRÓPOLES, as apurações avançaram após o rastreio do cartão da vítima:

Desaparecimento e Buscas: Ramona estava sumida desde 17 de agosto. O corpo foi encontrado no sábado (29/8) pela PM e periciado no local antes de ser enviado ao Posto Médico-Legal (PML).

Confissão e Dinâmica: Um dos suspeitos relatou que a vítima teria sido estrangulada, golpeada com uma machadinha, queimada e enterrada em área de mata.

Prisões Mantidas: Os investigados tiveram as prisões em flagrante ratificadas por ocultação de cadáver e foram encaminhados ao sistema prisional à disposição da Justiça.

Quem era a mulher encontrada morta em Jaíba, Minas Gerais?

A vítima é Ramona Irene Cuevas Martinez, de 69 anos, moradora do interior de São Paulo que viajou a Minas para encontrar um parceiro.

Como a polícia chegou aos suspeitos do assassinato de Ramona?

As investigações avançaram com o rastreamento das movimentações bancárias feitas com o cartão da vítima após seu desaparecimento.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet