PRF descobre fraude e prende mulher “morta” nos sistemas oficiais

Fraude foi descoberta pela PRF na BR-285 em Erechim (RS). Suspeita constava como morta nos sistemas oficiais.

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Suspeita alegou ser influenciadora com 600 mil seguidores ao apresentar documento de outra pessoa em abordagem na BR-285.

Uma mulher de 31 anos foi presa em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante uma fiscalização na BR-285, no município de Erechim (RS). A motorista tentou se passar por influenciadora digital, mas a verificação nos sistemas oficiais revelou que seu verdadeiro nome constava com registro de falecimento desde março de 2026.

De acordo com as informações apuradas pela repórter Letícia Guedes para a Coluna Mirelle Pinheiro no portal METRÓPOLES, a abordagem levantou suspeitas devido a contradições do condutor do veículo e da passageira durante a entrevista de rotina.

“Ao ser questionado sobre o trajeto, o motorista não soube informar o destino da viagem, enquanto a passageira entregou um documento com dados divergentes e afirmou possuir 600 mil seguidores nas mídias digitais”, destacou a reportagem do METRÓPOLES.

Contradições na fiscalização e descoberta da farsa

Conforme acompanhado pela reportagem do METRÓPOLES, o caso foi desdobrado na Unidade Operacional de Passo Fundo:

Documento de Terceiro: Os policiais constataram que a identificação apresentada pela passageira pertencia, na verdade, a outra mulher residente no estado de Santa Catarina.

Aparência no Sistema: Ao cruzarem os dados da verdadeira identidade da abordada, os agentes identificaram que a suspeita figurava oficialmente como morta nos sistemas integrados de segurança.

Procedimentos: A mulher foi conduzida à autoridade policial para lavratura do flagrante pelo uso de documento falso. As autoridades investigam o motivo de seu nome constar como falecido na base de dados oficial.

Por que a mulher foi presa pela PRF no Rio Grande do Sul?

A mulher foi presa em flagrante por apresentar documento falso pertencente a outra pessoa durante uma fiscalização de trânsito na BR-285.

Como os policiais descobriram que ela constava como “morta”?

Na Unidade Operacional de Passo Fundo, os agentes realizaram o cruzamento dos dados reais da suspeita nos sistemas oficiais e verificaram a certidão de óbito registrada em seu nome.

Qual foi a justificativa apresentada pela passageira na abordagem?

A passageira tentou se esquivar da fiscalização afirmando ser influenciadora digital e dizendo possuir mais de 600 mil seguidores nas redes sociais.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet