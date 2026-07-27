PRF descobre fraude e prende mulher “morta” nos sistemas oficiais

Suspeita alegou ser influenciadora com 600 mil seguidores ao apresentar documento de outra pessoa em abordagem na BR-285.
Uma mulher de 31 anos foi presa em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante uma fiscalização na BR-285, no município de Erechim (RS). A motorista tentou se passar por influenciadora digital, mas a verificação nos sistemas oficiais revelou que seu verdadeiro nome constava com registro de falecimento desde março de 2026.
De acordo com as informações apuradas pela repórter Letícia Guedes para a Coluna Mirelle Pinheiro no portal METRÓPOLES, a abordagem levantou suspeitas devido a contradições do condutor do veículo e da passageira durante a entrevista de rotina.
“Ao ser questionado sobre o trajeto, o motorista não soube informar o destino da viagem, enquanto a passageira entregou um documento com dados divergentes e afirmou possuir 600 mil seguidores nas mídias digitais”, destacou a reportagem do METRÓPOLES.
Contradições na fiscalização e descoberta da farsa
Conforme acompanhado pela reportagem do METRÓPOLES, o caso foi desdobrado na Unidade Operacional de Passo Fundo:
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Documento de Terceiro: Os policiais constataram que a identificação apresentada pela passageira pertencia, na verdade, a outra mulher residente no estado de Santa Catarina.
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Aparência no Sistema: Ao cruzarem os dados da verdadeira identidade da abordada, os agentes identificaram que a suspeita figurava oficialmente como morta nos sistemas integrados de segurança.
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Procedimentos: A mulher foi conduzida à autoridade policial para lavratura do flagrante pelo uso de documento falso. As autoridades investigam o motivo de seu nome constar como falecido na base de dados oficial.
Por que a mulher foi presa pela PRF no Rio Grande do Sul?
A mulher foi presa em flagrante por apresentar documento falso pertencente a outra pessoa durante uma fiscalização de trânsito na BR-285.
Como os policiais descobriram que ela constava como “morta”?
Na Unidade Operacional de Passo Fundo, os agentes realizaram o cruzamento dos dados reais da suspeita nos sistemas oficiais e verificaram a certidão de óbito registrada em seu nome.
Qual foi a justificativa apresentada pela passageira na abordagem?
A passageira tentou se esquivar da fiscalização afirmando ser influenciadora digital e dizendo possuir mais de 600 mil seguidores nas redes sociais.