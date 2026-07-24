Suspeito de matar professor no Entorno do DF foi preso com 2 celulares

Angelo Henrique Gomes da Silva foi capturado. Polícia apreendeu aparelhos e apura latrocínio ou homofobia.

Imagem cedida ao Metrópoles

Angelo Henrique Gomes da Silva foi capturado em Águas Lindas de Goiás; investigação apura hipóteses de latrocínio ou homicídio motivado por homofobia.

A investigação sobre o assassinato do professor de artes Marcos Rogério ganhou novos desdobramentos com a prisão do suspeito Angelo Henrique Gomes da Silva. A captura foi realizada por policiais militares do Batalhão de Choque da Polícia Militar de Goiás, com apoio do Grupo de Investigações de Homicídios (GIH) de Valparaíso e do 5º Distrito Regional de Polícia (5º DRP).

De acordo com as informações apuradas pela coluna Na Mira, da repórter Larice de Paula para o portal METRÓPOLES, o suspeito foi localizado em uma residência no setor Chácaras Coimbra, em Águas Lindas de Goiás (GO).

“Durante o cumprimento do mandado de prisão temporária expedido pela Justiça de Goiás, os policiais apreenderam dois aparelhos celulares — um Infinix azul e um Poco prata — sem comprovação de origem, que podem ter ligação direta com o crime”, destacou a apuração da coluna Na Mira, do METRÓPOLES.

Histórico do investigado e cronologia do crime

Conforme acompanhado pela reportagem do METRÓPOLES, a apuração policial detalha os passos da investigação e o perfil do capturado:

Apreensão e Súmula: Em razão do risco de fuga e da periculosidade do investigado, o uso de algemas seguiu os critérios previstos na Súmula Vinculante nº 11 do Supremo Tribunal Federal (STF).

Histórico de Violência: No momento da prisão, Angelo estava acompanhado da namorada. A reportagem apurou que a companheira possuía medidas protetivas anteriores contra ele e que o suspeito já havia descumprido a ordem ao agredi-la com uma barra de ferro em Samambaia (DF).

Desaparecimento e Encontro: Marcos Rogério desapareceu em 3 de julho após marcar um encontro por meio de aplicativo de relacionamento. Seu corpo foi localizado em 11 de julho por uma funcionária da residência.

Linhas de Investigação: A Polícia Civil de Goiás trabalha com duas hipóteses principais: latrocínio (roubo seguido de morte) ou homicídio motivado por homofobia.

Quem é o suspeito preso pelo assassinato do professor no Entorno do DF?

O investigado preso é Angelo Henrique Gomes da Silva, capturado em Águas Lindas de Goiás após mandado de prisão temporária.

O que a polícia apreendeu com o suspeito de matar o professor?

Foram apreendidos dois aparelhos celulares (um da marca Infinix e outro da marca Poco) sem comprovação de origem, que estão sob análise pericial.

Quais são as hipóteses da polícia para a morte do professor Marcos Rogério?

A Polícia Civil de Goiás investiga se o crime consistiu em latrocínio (roubo seguido de morte) ou se foi um homicídio motivado por homofobia após um encontro agendado por aplicativo.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet