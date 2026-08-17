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Resultado da Loteca de hoje: concurso 1266; veja a premiação

Resultado da Loteca de hoje, concurso 1266. Números sorteados: LOTECA. O prêmio principal acumulou.

Por ContilNet Loterias
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Imagem destacada do resultado da Loteca concurso 1266

Confira o resultado da loteca de hoje, concurso 1266. Veja os números sorteados, o rateio oficial e a estimativa para o próximo sorteio.

Resultado oficial

Loteca

Concurso 1266 • 17/08/2026

Concurso1266
Data do sorteio17/08/2026
StatusResultado dos jogos
Próximo concurso22/08/2026
EstimativaR$ 1.200.000,00

Jogos

Resultado dos jogos

Jogo 1FLUMINENSE3 x 2PALMEIRASColuna 1
Jogo 2ATLETICO0 x 2VILA NOVAColuna 2
Jogo 3CRICIUMA1 x 0GOIASColuna 1
Jogo 4SEVILLA2 x 1RAYO VALLECANOColuna 1
Jogo 5ATHLETICO1 x 1BRAGANTINOMeio
Jogo 6JUVENTUDE0 x 0FORTALEZAMeio
Jogo 7SAO PAULO1 x 1CORITIBAMeio
Jogo 8CHAPECOENSE3 x 3BAHIAMeio
Jogo 9ATLETICO3 x 0GREMIOColuna 1
Jogo 10VASCO DA GAMA0 x 3SANTOSColuna 2
Jogo 11CELTA DE VIGO0 x 0OSASUNAMeio
Jogo 12MIRASSOL1 x 5FLAMENGOColuna 2
Jogo 13VITORIA1 x 0BOTAFOGOColuna 1
Jogo 14CORINTHIANS1 x 2CRUZEIROColuna 2
Local do sorteio– , – ,
Arrecadação totalR$ 1.951.330,00
Acumulado próximo concursoR$ 525.883,44

Detalhamento de Prêmios

1º (14 acertos)0 ganhadores
2º (13 acertos)1 ganhadorR$ 75.126,21

Fonte oficial dos dados

Caixa Econômica Federal • Concurso 1266 • Consulta processada automaticamente pelo site.

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Prêmio principal acumula no concurso 1266

O concurso 1266 da Loteca, apurado oficialmente em 17/08, não teve aposta vencedora na faixa principal. Com isso, o valor principal segue acumulado para o próximo sorteio.

A estimativa para a próxima extração, marcada para 22/08/2026, disparou e ficou em R$ 1.200.000,00. Quem pretende concorrer deve registrar a aposta dentro do prazo estipulado.

Como apostar na Loteca

Para apostar na Loteca, você deve escolher seus números no volante oficial ou optar pela Surpresinha, deixando o sistema escolher as dezenas. As apostas podem ser registradas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio em qualquer casa lotérica ou pela internet.

Perguntas Frequentes (FAQ)

Onde conferir o resultado da Loteca 1266?

O resultado completo, dezenas e lista de ganhadores pode ser acompanhado nesta página logo após a apuração oficial das Loterias Caixa.

Qual foi o prêmio da Loteca neste concurso?

Como não houve vencedor na faixa de prêmio máximo, o valor acumulou e a estimativa do próximo concurso ficou em R$ 1.200.000,00.

Como resgatar um prêmio das Loterias Caixa?

Prêmios menores podem ser retirados nas casas lotéricas. Valores altos devem ser recebidos em uma agência da Caixa, portando documento oficial com foto, CPF e o bilhete premiado original. O prazo máximo legal para resgate é de 90 dias após a data do sorteio.

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