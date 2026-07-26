27/07/2026
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Resultado da Mega-Sena, Quina e outras loterias de ontem

Confira os resultados das loterias de 26 de julho de 2026, com concursos, prêmios, dezenas sorteadas e links para cada resultado completo.

Por ContilNet Loterias 27/07/2026 às 09:50
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Resultado da Mega-Sena, Quina e outras loterias de ontem
Panorama da rodada

Resultados das loterias de 26 de julho de 2026

Confira os resultados das loterias de 26 de julho de 2026, com concursos, dezenas sorteadas, premiações e links para as páginas completas de Mega-Sena, Quina e Lotofácil.

Prêmios acumulados em Mega-Sena, Quina, Lotofácil.

Resultados reunidos7
Prêmios acumulados7
Com ganhadores0

Destaques do dia

  • Acumularam: Mega-Sena, Quina, Lotofácil, Dia de Sorte, Timemania, Mais Milionária, Federal.
  • Os resultados abaixo reúnem concurso, situação do prêmio, informações especiais e link para a matéria completa de cada modalidade.

Resultado oficial

Mega-Sena

Concurso 3036

Acumulou

A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.

  • Dezenas sorteadas05 – 12 – 21 – 33 – 43 – 50
  • Próximo concurso28/07/2026
  • SituaçãoAcumulou

Ver resultado completo do concurso 3036

Resultado oficial

Quina

Concurso 7075

Acumulou

A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.

  • Dezenas sorteadas02 – 04 – 20 – 50 – 73
  • Próximo concurso27/07/2026
  • SituaçãoAcumulou

Ver resultado completo do concurso 7075

Resultado oficial

Lotofácil

Concurso 3745

Acumulou

A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.

  • Dezenas sorteadas01 – 02 – 04 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 10 – 12 – 13 – 19 – 21 – 22 – 24
  • Próximo concurso27/07/2026
  • SituaçãoAcumulou

Ver resultado completo do concurso 3745

Resultado oficial

Dia de Sorte

Concurso 1255

Acumulou

A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.

  • Dezenas sorteadas05 – 06 – 14 – 20 – 25 – 28 – 31
  • Mês da SorteNovembro
  • Próximo concurso27/07/2026
  • SituaçãoAcumulou

Ver resultado completo do concurso 1255

Resultado oficial

Timemania

Concurso 2420

Acumulou

A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.

  • Dezenas sorteadas02 – 14 – 21 – 72 – 76 – 77 – 78
  • Time do CoraçãoCAXIAS /RS
  • Próximo concurso28/07/2026
  • SituaçãoAcumulou

Ver resultado completo do concurso 2420

Resultado oficial

Mais Milionária

Concurso 375

Acumulou

A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.

  • Dezenas sorteadas02 – 06 – 15 – 19 – 25 – 29
  • Trevos3 – 4
  • Próximo concurso29/07/2026
  • SituaçãoAcumulou

Ver resultado completo do concurso 375

Resultado oficial

Federal

Concurso 6086

Acumulou

A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.

  • 1º prêmioBilhete 048522
  • SituaçãoAcumulou

Ver resultado completo do concurso 6086

Fonte oficial dos dadosCaixa Econômica Federal. Resultados organizados automaticamente pelo site e revisáveis antes da publicação.

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