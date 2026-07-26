Resultado da Mega-Sena, Quina e outras loterias de ontem

Resultados das loterias de 26 de julho de 2026
Confira os resultados das loterias de 26 de julho de 2026, com concursos, dezenas sorteadas, premiações e links para as páginas completas de Mega-Sena, Quina e Lotofácil.
Prêmios acumulados em Mega-Sena, Quina, Lotofácil.
Destaques do dia
- Acumularam: Mega-Sena, Quina, Lotofácil, Dia de Sorte, Timemania, Mais Milionária, Federal.
- Os resultados abaixo reúnem concurso, situação do prêmio, informações especiais e link para a matéria completa de cada modalidade.
Resultado oficial
Mega-Sena
Concurso 3036
A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.
- Dezenas sorteadas05 – 12 – 21 – 33 – 43 – 50
- Próximo concurso28/07/2026
- SituaçãoAcumulou
Resultado oficial
Quina
Concurso 7075
A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.
- Dezenas sorteadas02 – 04 – 20 – 50 – 73
- Próximo concurso27/07/2026
- SituaçãoAcumulou
Resultado oficial
Lotofácil
Concurso 3745
A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.
- Dezenas sorteadas01 – 02 – 04 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 10 – 12 – 13 – 19 – 21 – 22 – 24
- Próximo concurso27/07/2026
- SituaçãoAcumulou
Resultado oficial
Dia de Sorte
Concurso 1255
A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.
- Dezenas sorteadas05 – 06 – 14 – 20 – 25 – 28 – 31
- Mês da SorteNovembro
- Próximo concurso27/07/2026
- SituaçãoAcumulou
Resultado oficial
Timemania
Concurso 2420
A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.
- Dezenas sorteadas02 – 14 – 21 – 72 – 76 – 77 – 78
- Time do CoraçãoCAXIAS /RS
- Próximo concurso28/07/2026
- SituaçãoAcumulou
Resultado oficial
Mais Milionária
Concurso 375
A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.
- Dezenas sorteadas02 – 06 – 15 – 19 – 25 – 29
- Trevos3 – 4
- Próximo concurso29/07/2026
- SituaçãoAcumulou
Resultado oficial
Federal
Concurso 6086
A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.
- 1º prêmioBilhete 048522
- SituaçãoAcumulou