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Resultado da Mega-Sena, Quina e outras loterias de ontem

Confira os resultados das loterias de 18 de agosto de 2026, com concursos, prêmios, dezenas sorteadas e links para cada resultado completo.

Por ContilNet Loterias
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Imagem destacada do resumo das loterias de 18 de agosto de 2026
Panorama da rodada

Resultados das loterias de 18 de agosto de 2026

Confira os resultados das loterias de 18 de agosto de 2026, com concursos, dezenas sorteadas, premiações e links para as páginas completas de Mega-Sena, Quina e Lotofácil.

Tiveram ganhadores em Lotofácil, Dia de Sorte e prêmios acumulados em Mega-Sena, Quina, Timemania.

Resultados reunidos5
Prêmios acumulados3
Com ganhadores2

Destaques do dia

  • Tiveram ganhadores: Lotofácil, Dia de Sorte.
  • Acumularam: Mega-Sena, Quina, Timemania.
  • Os resultados abaixo reúnem concurso, situação do prêmio, informações especiais e link para a matéria completa de cada modalidade.

Resultado oficial

Mega-Sena

Concurso 3046

Acumulou

A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.

  • Dezenas sorteadas16 – 23 – 24 – 33 – 36 – 52
  • Próximo concurso20/08/2026
  • SituaçãoAcumulou

Ver resultado completo do concurso 3046

Resultado oficial

Quina

Concurso 7095

Acumulou

A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.

  • Dezenas sorteadas06 – 17 – 19 – 39 – 72
  • Próximo concurso19/08/2026
  • SituaçãoAcumulou

Ver resultado completo do concurso 7095

Resultado oficial

Lotofácil

Concurso 3765

2 ganhadoresR$ 1.988.778,54

A faixa principal teve ganhador. Veja abaixo os principais dados do concurso.

  • Dezenas sorteadas01 – 05 – 06 – 10 – 11 – 12 – 13 – 15 – 16 – 17 – 19 – 21 – 22 – 24 – 25
  • Próximo concurso19/08/2026
  • Situação2 ganhadores • R$ 1.988.778,54

Ver resultado completo do concurso 3765

Resultado oficial

Dia de Sorte

Concurso 1275

1 ganhadorR$ 792.939,02

A faixa principal teve ganhador. Veja abaixo os principais dados do concurso.

  • Dezenas sorteadas05 – 10 – 21 – 23 – 25 – 29 – 30
  • Mês da SorteJulho
  • Próximo concurso19/08/2026
  • Situação1 ganhador • R$ 792.939,02

Ver resultado completo do concurso 1275

Resultado oficial

Timemania

Concurso 2430

Acumulou

A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.

  • Dezenas sorteadas21 – 34 – 35 – 38 – 48 – 50 – 64
  • Time do CoraçãoBARRA FC /SC
  • Próximo concurso20/08/2026
  • SituaçãoAcumulou

Ver resultado completo do concurso 2430

Fonte oficial dos dadosCaixa Econômica Federal. Resultados organizados automaticamente pelo site e revisáveis antes da publicação.

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