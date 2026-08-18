Resultado da Mega-Sena, Quina e outras loterias de ontem

Resultados das loterias de 18 de agosto de 2026
Confira os resultados das loterias de 18 de agosto de 2026, com concursos, dezenas sorteadas, premiações e links para as páginas completas de Mega-Sena, Quina e Lotofácil.
Tiveram ganhadores em Lotofácil, Dia de Sorte e prêmios acumulados em Mega-Sena, Quina, Timemania.
Destaques do dia
- Tiveram ganhadores: Lotofácil, Dia de Sorte.
- Acumularam: Mega-Sena, Quina, Timemania.
- Os resultados abaixo reúnem concurso, situação do prêmio, informações especiais e link para a matéria completa de cada modalidade.
Resultado oficial
Mega-Sena
Concurso 3046
A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.
- Dezenas sorteadas16 – 23 – 24 – 33 – 36 – 52
- Próximo concurso20/08/2026
- SituaçãoAcumulou
Resultado oficial
Quina
Concurso 7095
A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.
- Dezenas sorteadas06 – 17 – 19 – 39 – 72
- Próximo concurso19/08/2026
- SituaçãoAcumulou
Resultado oficial
Lotofácil
Concurso 3765
A faixa principal teve ganhador. Veja abaixo os principais dados do concurso.
- Dezenas sorteadas01 – 05 – 06 – 10 – 11 – 12 – 13 – 15 – 16 – 17 – 19 – 21 – 22 – 24 – 25
- Próximo concurso19/08/2026
- Situação2 ganhadores • R$ 1.988.778,54
Resultado oficial
Dia de Sorte
Concurso 1275
A faixa principal teve ganhador. Veja abaixo os principais dados do concurso.
- Dezenas sorteadas05 – 10 – 21 – 23 – 25 – 29 – 30
- Mês da SorteJulho
- Próximo concurso19/08/2026
- Situação1 ganhador • R$ 792.939,02
Resultado oficial
Timemania
Concurso 2430
A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.
- Dezenas sorteadas21 – 34 – 35 – 38 – 48 – 50 – 64
- Time do CoraçãoBARRA FC /SC
- Próximo concurso20/08/2026
- SituaçãoAcumulou