Confira o resultado do dia de sorte de hoje, concurso 1275, com os números sorteados, premiação, ganhadores e informações oficiais da Caixa.
Resultado oficial
Concurso 1275 • 18/08/2026
Dezenas
Números sorteados
Detalhamento de Prêmios
Ganhadores por cidade/UF
1 ganhador
Fonte oficial dos dados
Caixa Econômica Federal • Concurso 1275 • Consulta processada automaticamente pelo site.
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Resultado do concurso 1275 da Dia de Sorte
O concurso 1275 da Dia de Sorte, apurado pela Caixa Econômica Federal nesta data (18/08), registrou ganhador na faixa principal. O resultado movimentou apostadores em todo o país e confirmou a distribuição do prêmio maior.
Com a premiação principal definida, a próxima extração está prevista para 19/08/2026, com estimativa inicial de R$ 100.000,00. As apostas devem ser registradas nos canais autorizados dentro do horário limite da modalidade.
Como apostar na Dia de Sorte
Para apostar na Dia de Sorte, você deve escolher seus números no volante oficial ou optar pela Surpresinha, deixando o sistema escolher as dezenas. As apostas podem ser registradas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio em qualquer casa lotérica ou pela internet.
Perguntas Frequentes (FAQ)
Onde conferir o resultado da Dia de Sorte 1275?
O resultado completo, dezenas e lista de ganhadores pode ser acompanhado nesta página logo após a apuração oficial das Loterias Caixa.
Qual foi o prêmio da Dia de Sorte neste concurso?
A faixa principal teve ganhador neste concurso. A quantidade exata de vencedores e os valores por faixa estão disponíveis no quadro de rateio acima.
Como resgatar um prêmio das Loterias Caixa?
Prêmios menores podem ser retirados nas casas lotéricas. Valores altos devem ser recebidos em uma agência da Caixa, portando documento oficial com foto, CPF e o bilhete premiado original. O prazo máximo legal para resgate é de 90 dias após a data do sorteio.