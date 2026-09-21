O cenário muda quando os entrevistadores apresentam aos eleitores os nomes dos candidatos ao Governo

Cenário muda quando os entrevistadores apresentam aos eleitores os nomes dos candidatos ao Governo | Foto: Diego Gurgel

A menos de duas semanas do primeiro turno das eleições, uma parcela expressiva dos eleitores acreanos ainda não aponta espontaneamente um nome para o Governo do Estado. É o que mostra a nova pesquisa Delta, realizada entre os dias 14 e 19 de setembro.

SAIBA MAIS: Pesquisa Delta: Mailza lidera com quase 9 pontos à frente de Alan Rick

Quando os entrevistados foram questionados em quem votariam para governador sem receber uma lista com os nomes dos candidatos, 48,38% disseram não saber ou não responderam. Outros 1,58% afirmaram que pretendem votar branco ou nulo.

Somados, os dois grupos representam 49,96% dos entrevistados na pesquisa espontânea. Isso significa que praticamente metade da amostra não indicou espontaneamente um dos candidatos que disputam o Governo.

CONFIRA: Bittar assume a ponta, Gladson vem em segundo e Mara aparece em 3º na Delta

Entre os nomes citados espontaneamente, Mailza Assis aparece com 23,06%, Alan Rick com 18,40%, Tião Bocalom com 6,08% e Thor Dantas com 2,25%. Outros nomes somam 0,25%.

Número cai quando candidatos são apresentados

O cenário muda quando os entrevistadores apresentam aos eleitores os nomes dos candidatos ao Governo.

Na pesquisa estimulada, 10% não souberam ou não responderam, enquanto 2,75% disseram que votariam branco ou nulo. Juntos, esses grupos representam 12,75% dos entrevistados.

Nesse cenário, Mailza registra 39,63% das intenções de voto, Alan Rick aparece com 31,39%, Tião Bocalom tem 12,07% e Thor Dantas, 3,83%. Dr. Luisinho registra 0,25% e Eudo Raffael, 0,08%.

A diferença entre os resultados da espontânea e da estimulada mostra que uma parcela dos entrevistados que não menciona um candidato por conta própria faz uma escolha quando recebe a relação dos concorrentes. Os dados, porém, são uma fotografia das respostas dadas no período da coleta e não permitem concluir quantos desses eleitores estão definitivamente sem candidato.

Sobre a pesquisa

A pesquisa Acre 10 – Eleição 2026 ouviu 1.201 eleitores entre os dias 14 e 19 de setembro. O levantamento tem margem de erro de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, e intervalo de confiança de 95%.

A pesquisa foi contratada pela W. D Empreendimentos e está registrada na Justiça Eleitoral sob os números AC-09346/2026 e BR-07403/2026.