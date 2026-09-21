Mailza assume compromisso de gerar emprego para manter jovens

Proposta para a juventude enfrenta uma preocupação de quem está começando a vida profissional. — Foto: Reprodução/Assessoria

Criar condições para que os jovens não precisem deixar o Acre em busca de oportunidades é um dos compromissos apresentados por Mailza em seu programa de televisão. A candidata ao governo defende formação profissional e acesso ao trabalho, ao lado de crédito para pequenos negócios, ramais trafegáveis e atendimento de saúde mais próximo das famílias.

A proposta para a juventude enfrenta uma preocupação de quem está começando a vida profissional: conseguir estudar, encontrar emprego e conquistar independência sem se afastar da família. Mailza também quer criar perspectivas para o retorno daqueles que já saíram por falta de oportunidades. “Eu quero que um jovem olhe para o Acre e enxergue espaço para o próprio futuro. Que possa aprender uma profissão, encontrar trabalho e conquistar independência”, afirma.

Para os pequenos empreendedores, o programa aponta crédito, qualificação e oportunidades de venda como instrumentos para ampliar os negócios e gerar empregos. A proposta relaciona o apoio a quem empreende à melhoria da renda das famílias. “No campo e na cidade, crédito, qualificação e oportunidade de vender. Para o pequeno negócio crescer, a produção render e as famílias viverem melhor”, destaca Mailza.

Na produção rural, a candidata coloca as condições dos ramais entre as prioridades para que o trabalho no campo tenha resultado. O compromisso é melhorar o acesso para o transporte das mercadorias, associado à assistência ao produtor. “Quero ver quem vive no campo com estrada boa para levar a produção. Com assistência para produzir melhor e atendimento de saúde mais perto de casa”, declara.

A distância até os serviços de saúde é outro problema abordado no programa. Mailza propõe aproximar o atendimento das comunidades, enquanto a candidata a vice, Jéssica Sales, destaca orientação e acolhimento às famílias.

LEIA TAMBÉM: Quase metade dos acreanos aprova governo Mailza, aponta pesquisa Delta

“É essa tranquilidade que eu quero ajudar a construir. Com atendimento mais perto das famílias e menos distância entre precisar de ajuda e receber cuidado”, afirma Mailza. Na segurança, o compromisso é garantir mais tranquilidade nos trajetos para o trabalho, na saída da escola e no funcionamento do comércio.

Ao tratar da execução dessas propostas, Mailza assume a responsabilidade de definir prioridades, buscar recursos e acompanhar as entregas. “Eu sei onde o Acre precisa chegar. Sei o que precisamos fazer. E sei que podemos fazer muito mais. Não estou dizendo que tudo é simples. Estou dizendo que essa é a minha responsabilidade. Escolher as prioridades, buscar os recursos, reunir quem sabe fazer e cobrar o resultado.”

Com o tema “O Acre pode mais”, o programa apresenta essas medidas como compromissos para o futuro, ligados às necessidades de quem estuda, trabalha, produz e cuida da família. “Esse é o Acre que eu quero construir. Onde melhorar de vida não seja uma exceção. Onde as oportunidades cheguem a mais pessoas, em mais lugares”, afirma a candidata.