Rio Branco registra menos da metade da chuva esperada para setembro

Pesquisador descreveu o cenário recente como de “calor, com sol e nuvens e chuvas pontuais” no estado. | Foto: Anne Nascimento/ContilNet

Rio Branco acumulou 43,4 milímetros de chuva até esta quinta-feira (18), segundo dados do pesquisador climático Davi Friale, publicados no site O Tempo Aqui. O volume representa menos da metade da média histórica de setembro, que é de 93,6 mm, considerando a série de 1991 a 2020.

Apesar de a chuva ter retornado à capital acreana nos últimos dias, o acumulado ainda está distante do padrão esperado para o mês. Até o dia 18, o volume registrado correspondia a cerca de 46% da média histórica.

De acordo com Friale, somente no dia 18 foram registrados 10 mm de chuva em Rio Branco, tanto na estação da EA quanto na estação da Agência Nacional de Águas (ANA), localizada próxima ao rio Acre. No aeroporto da capital, porém, não houve registro de chuva na mesma data.

O pesquisador descreveu o cenário recente como de “calor, com sol e nuvens e chuvas pontuais” no estado. Em Rio Branco, a chuva da tarde veio acompanhada de ventos fortes.

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Rajadas passaram de 44 km/h

Além dos 10 mm registrados no dia 18, a chuva foi acompanhada por rajadas que chegaram a 44,3 km/h na estação da EA, em Rio Branco. No aeroporto, a velocidade máxima do vento foi de 31,5 km/h.

Segundo Friale, os ventos mais fortes foram observados entre 15h e 17h, período em que houve chuva moderada na região central da capital.

O número de dias com pelo menos 1 mm de chuva em setembro também estava abaixo do padrão. Até o dia 18, foram quatro dias com registro desse volume, enquanto a média histórica para o mês é de sete dias.

Setembro começou com calor intenso

O mês também foi marcado por temperaturas elevadas. No dia 1º de setembro, Rio Branco registrou 38,1°C, maior temperatura do ano na capital até o momento, além de umidade relativa mínima de apenas 30%, também a menor marca registrada em 2026.

Já no dia 12, a cidade teve uma das noites mais quentes do ano, com temperatura mínima de 24,4°C.

Mesmo com a ocorrência de chuva nos últimos dias, o acumulado de setembro ainda fica distante de outros meses de 2026. Em agosto, por exemplo, Rio Branco registrou apenas 20 mm de chuva, enquanto julho terminou com 25,6 mm.

Friale também aponta que o cenário de setembro deve ser acompanhado nos próximos dias, já que a previsão para o período indica chuvas abaixo da média e temperaturas acima do normal no trimestre de setembro a novembro.

Conteúdo Original / Fonte: O Tempo Aqui