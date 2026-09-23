TJAC convoca aprovados para estágio em várias áreas; veja listas e prazos

Sede do TJAC/Foto: Reprodução

O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) publicou novos editais de convocação para candidatos aprovados em processos seletivos de estágio remunerado. Os chamados devem apresentar a documentação exigida para dar continuidade ao processo de contratação.

As convocações são referentes a três editais diferentes e contemplam estudantes de graduação e pós-graduação em diversas áreas.

O edital nº 7/2026 é exclusivo para candidatos de pós-graduação em Direito. A convocação contempla os municípios de Acrelândia, Brasiléia, Cruzeiro do Sul, Plácido de Castro, Rio Branco e Sena Madureira.

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Já o edital nº 48/2026 chama candidatos de graduação. Neste caso, as oportunidades são para Enfermagem e Matemática, em Epitaciolândia, e para Sistemas de Informação, em Rio Branco.

O terceiro chamamento é referente ao edital nº 18/2026, publicado na segunda-feira (21). A convocação é destinada a candidatos de pós-graduação nas áreas de Pedagogia e Psicologia, com atuação prevista em Rio Branco.

Os candidatos convocados devem consultar o respectivo edital para verificar a documentação necessária. Os arquivos precisam ser enviados para o e-mail suged@tjac.jus.br dentro do prazo de cinco dias úteis, contado a partir da data de publicação da convocação.

A íntegra dos editais e a relação completa dos documentos exigidos estão disponíveis no Diário da Justiça. Em caso de dúvidas sobre a convocação ou o envio da documentação, os candidatos podem entrar em contato com o TJAC pelo telefone (68) 3212-8264.