O influenciador está com uma tenda no camping e lá instalou a lona com o mapa do Brasil

Acreanos registram assinatura em painel interativo em Barretos/Foto: Jaum Fávaro

A presença acreana foi destaque em um dos painéis interativos da tradicional Festa do Peão de Barretos. Nas redes sociais, o influenciador Jaum Fávaro, que levou uma lona com o mapa do Brasil impresso e um pincel para que turistas de todo o país pudessem assinar seus nomes no estado de onde saíram, mostra diversos momentos das assinaturas, além de vídeos diários de como é a rotina no evento.

O influenciador está com uma tenda no camping e lá instalou a lona. Em um vídeo nas redes sociais, Jaum mostra os nomes assinados no mapa do Acre, mas afirma ter pedido o momento em que os acreanos pararam para registrar a presença.

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“Tivemos nossas primeiras assinaturas aqui do pessoal do Acre. Olha aqui, eu tava no banheiro na hora, mas eles vieram assinar aqui, ó, primeiros do Acre. Eu tava aqui o tempo todo, da hora que eu saí, eles chegaram”, disse o influenciador.

Nas imagens é possível ver diversas assinaturas em quase todos os estados, com exceção de Pernambuco e Alagoas. Os estados com maior número de nomes assinados são, além de São Paulo, onde acontece a festa, as unidades da federação vizinhas, como Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, assim como Goiás, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

O painel interativo costuma reunir assinaturas e arrobas, como são chamados os nomes de usuários nas redes sociais, de turistas de todos os estados do país. A 71ª edição da Festa do Peão de Barretos acontece de 20 a 30 de agosto de 2026 no Parque do Peão, em Barretos, interior de São Paulo, reunindo grandes nomes da música sertaneja e competições de rodeio.