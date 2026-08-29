Peão acreano viaja 4 dias de ônibus para disputar título nacional e vaga nos EUA

Matheus chega à final após conquistar uma das cinco vagas diretas distribuídas na fase classificatória./ Foto: Fernanda Machado

O peão acreano Matheus Bernardino, natural de Senador Guiomard, volta à arena de Barretos (SP) neste sábado (29) para disputar a grande final da Liga Nacional de Rodeio (LNR). Além da Fivela de Ouro e do título nacional, a decisão pode garantir ao vencedor uma vaga para representar o Brasil no The American Rodeo 2027, nos Estados Unidos.

Matheus chega à final após conquistar uma das cinco vagas diretas distribuídas na fase classificatória. O resultado foi assegurado na quarta-feira (26), durante o segundo round da competição.

LEIA TAMBÉM: Peão de Feijó vence o Rodeio da Expoacre 2026 e garante vaga em Barretos

Sob forte chuva, o acreano montou o touro Sertanejo, da Cia. Turco, e recebeu 88,75 pontos pela apresentação. Com o desempenho, alcançou 176,25 pontos acumulados e terminou a etapa classificatória na terceira posição.

A liderança da fase ficou com Renan Almeida Alves, com 180,50 pontos, enquanto Fabiano Silveira dos Santos terminou em segundo lugar, com 177,75 pontos. Matheus ficou à frente de nomes como Adriano Lindoso e Douglas da Silva Silveira, que completaram as cinco primeiras posições.

A etapa da Liga Nacional de Rodeio começou na segunda-feira (24), reunindo alguns dos principais competidores do país. No segundo round, 47 peões entraram na arena em busca da classificação, além de dois atletas que já haviam assegurado vaga antecipadamente.

Agora, o representante de Senador Guiomard terá a oportunidade de disputar um dos principais títulos do rodeio nacional e buscar a classificação para representar o Brasil em uma das grandes competições da modalidade nos Estados Unidos.

Em entrevista ao EPTV, ele falou sobre o sonho de disputar o campeonato:

“Representa um sonho, né? Sonhei bastante e… porque meu padrasto já esteve aqui já, ele é competidor também. Ele que me incentivou, na verdade, de chegar aqui e me fez me tornar o bom peão que eu sou hoje. Ele já esteve aqui já, chegou até a semifinal, não conseguiu romper até os cinco, mas eu quero romper pra ele e sair como campeão dessa arena e entregar a fivela de campeão pra ele. O dinheiro não importa, o que importa pra mim é a fivela e a felicidade dele, da minha família e dos meus filhos também. Só quero sair com saúde e com o campeão dessa arena Entregar a fiela para ele, falar que eu consegui realizar meu sonho do senhor”, disse.