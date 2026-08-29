29/08/2026
ContilNet Notícias Logo

Mulher é presa ao tentar entrar com drogas nas partes íntimas em presídio

A mulher foi encaminhada à Delegacia de Flagrantes (Defla)

Por Redação ContilNetAtualizado
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Mulher é presa ao tentar entrar com drogas nas partes íntimas em presídio
Uma mulher tentou entrar no presídio com drogas/Foto: Ascom

Uma mulher foi presa neste sábado (29) ao tentar entrar com drogas escondidas nas partes íntimas no Complexo Penitenciário Dr. Francisco de Oliveira Conde (FOC), em Rio Branco. As informações foram divulgadas pelo  Instituto de Administração Penitenciária e Polícia Penal do Acre.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

De acordo com as informações, a mulher iria visitar um amigo que cumpre pena no Pavilhão “J”. Ao passar pelo aparelho de body scan, foi identificado uma anomalia na região pélvica da mulher, que foi conduzida por uma policial penal feminina para uma sala reservada.

A droga foi apreendida/Foto: Ascom

No local, a mulher entregou de forma voluntária um pacote com maconha. Após a detenção, a mulher foi encaminhada à Delegacia de Flagrantes (Defla), junto com o entorpecente, para os procedimentos judiciais cabíveis.

A mulher foi pega ao passar pelo body scan/Foto: Ascom

A ação foi realizada pelo Núcleo de Guarda (NUCGD). A visitante tinha como destino o Pavilhão da Divisão de Estabelecimento Penal de Regime Fechado (DEPRF).

Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.