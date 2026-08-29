Mulher é presa ao tentar entrar com drogas nas partes íntimas em presídio

A mulher foi encaminhada à Delegacia de Flagrantes (Defla)

Uma mulher tentou entrar no presídio com drogas/Foto: Ascom

Uma mulher foi presa neste sábado (29) ao tentar entrar com drogas escondidas nas partes íntimas no Complexo Penitenciário Dr. Francisco de Oliveira Conde (FOC), em Rio Branco. As informações foram divulgadas pelo Instituto de Administração Penitenciária e Polícia Penal do Acre.

De acordo com as informações, a mulher iria visitar um amigo que cumpre pena no Pavilhão “J”. Ao passar pelo aparelho de body scan, foi identificado uma anomalia na região pélvica da mulher, que foi conduzida por uma policial penal feminina para uma sala reservada.

No local, a mulher entregou de forma voluntária um pacote com maconha. Após a detenção, a mulher foi encaminhada à Delegacia de Flagrantes (Defla), junto com o entorpecente, para os procedimentos judiciais cabíveis.

A ação foi realizada pelo Núcleo de Guarda (NUCGD). A visitante tinha como destino o Pavilhão da Divisão de Estabelecimento Penal de Regime Fechado (DEPRF).