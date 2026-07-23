A lista traz destinos na capital acreana e no interior do estado

Rio Croa, em Cruzeiro do Sul/Foto: Assessoria

O período de férias escolares é um dos momentos do ano em que diversas famílias apostam no turismo para viver momentos inesquecíveis. O Ministério do Turismo divulgou uma lista de destinos na Amazônia para quem deseja conhecer novos lugares e vivenciar novas experiências. O Acre é um dos destaques da lista, com destinos na capital e no interior do estado.

Nesse contexto, a região Norte se destaca como um verdadeiro santuário ecológico, oferecendo contato com a natureza, praias de água doce e uma culinária de sabores únicos.

Em Rio Branco, os destaques são o Parque Chico Mendes, o Palácio Rio Branco, o Mercado Velho e museus tradicionais como o da Borracha e o dos Povos Acreanos.

A Prefeitura de Rio Branco informou, por meio de uma publicação divulgada nesta quinta-feira (23) em suas redes sociais, que o Parque Ambiental Chico Mendes ficará temporariamente fechado para visitação entre os dias 25 e 30 de julho de 2026.

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Em Xapuri, conhecida como a terra de Chico Mendes, os turistas podem conhecer o centro histórico, visitar a Casa de Chico Mendes e vivenciar o turismo comunitário em reservas extrativistas.

Em Cruzeiro do Sul, a Comunidade do Croa proporciona uma experiência de imersão na Amazônia com atividades tranquilas para todas as idades, reunindo natureza, gastronomia regional e passeios de barco que garantem lazer e contato com a cultura ribeirinha.

A Cachoeira do Ar-Condicionado, na Serra do Divisor, localizada no município de Mâncio Lima, também é uma das opções. O Ministério do Turismo destaca que o destino é cercado por vegetação nativa e com águas refrescantes, a cachoeira conta com uma trilha curta, sendo uma excelente alternativa para um passeio de um dia em família.

Para quem está em outro estado ou país, o acesso ao Acre é realizado por via terrestre e via aérea, pelo Aeroporto Internacional de Rio Branco, havendo também rotas de voos comerciais até Cruzeiro do Sul.

Para quem prefere os deslocamentos terrestres, o Acre é conectado pelas rodovias federais BR-364 e BR-317, facilitando viagens de carro ou ônibus. Já para pontos mais específicos, como a Comunidade do Croa, o transporte náutico é indispensável por meio de barcos a partir de pontos determinados.