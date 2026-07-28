Família promove bingo para arrecadar R$ 40 mil e ajudar mulher que pode ficar cega

Além de doações por Pix, campanha contará com bingo beneficente no próximo sábado, em Rio Branco

Segundo a família, Kelcinaire convive com problemas de visão desde janeiro de 2025 e já passou por diversos procedimentos médicos. /Foto: reprodução

Uma campanha solidária está mobilizando familiares, amigos e moradores do Acre para ajudar Kelcinaire Felix, que enfrenta uma grave perda de visão e precisa realizar uma cirurgia com urgência. Sem conseguir o procedimento em tempo hábil pelo Sistema Único de Saúde (SUS), a família busca arrecadar entre R$ 30 mil e R$ 40 mil para custear o tratamento na rede particular.

Segundo a família, Kelcinaire convive com problemas de visão desde janeiro de 2025 e já passou por diversos procedimentos médicos. Em outubro do ano passado, ela entrou na fila do SUS à espera da cirurgia, mas, diante da rápida piora do quadro, a intervenção se tornou uma necessidade urgente para evitar a perda da visão.

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Sem condições financeiras para arcar com os custos do procedimento, familiares iniciaram uma campanha de arrecadação e pedem o apoio da população. Além das doações via Pix, um bingo beneficente será realizado no próximo sábado (1º) para ajudar a reunir os recursos necessários.

O evento acontece a partir das 17h, na Rodovia AC-40, na entrada do Benfica. Entre os prêmios estão cafeteira, ventilador, liquidificador e outros brindes. O prêmio principal será um Pix no valor de R$ 500.

Quem não puder comparecer ao local também poderá colaborar. As cartelas referentes ao prêmio principal estão sendo comercializadas de forma online, permitindo que pessoas de qualquer lugar participem da ação solidária.

A família reforça que qualquer contribuição faz a diferença e destaca que, mesmo quem não puder doar, pode ajudar compartilhando a campanha nas redes sociais para alcançar mais pessoas. As doações podem ser feitas via Pix pela chave (68) 99956-8031.

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