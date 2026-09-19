23/09/2026
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Acre recebe carreta da saúde da mulher e R$ 2,6 mi em investimentos no SUS

A iniciativa faz parte do programa Agora Tem Especialista

Por Maria Fernanda Arival, ContilNetAtualizado
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Carreta de Mamografia oferece exames gratuitos no Acre/Foto: Reprodução

Uma nova carreta móvel do Ministério da Saúde chegou a Rio Branco para acelerar exames e consultas voltadas à saúde da mulher e ao diagnóstico precoce do câncer de mama e de colo do útero.

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A unidade oferta serviços de mamografia, ultrassonografias pélvicas e transvaginais, biópsias e consultas com especialistas, que interpretam os exames e direcionam a paciente para as próximas fases de cuidado.

Com os exames, é possível realizar o diagnóstico precoce de câncer de mama e do colo do útero. A iniciativa faz parte do programa Agora Tem Especialistas.

A unidade móvel de saúde oferta os serviços especializados para pacientes de Rio Branco e de outros cinco municípios: Acrelândia, Bujari, Plácido de Castro, Porto Acre e Senador Guiomard.

A carreta funciona de segunda à sábado e pode realizar até 60 atendimentos por dia. Ao todo, 4,3 mil pessoas foram atendidas e 9,8 mil procedimentos já foram realizados.

As carretas atendem exclusivamente pacientes que foram pré-agendados e encaminhados para a unidade pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). Pacientes que já aguardam os exames pelo SUS podem solicitar encaminhamento indo até uma Unidade Básica de Saúde da cidade.

Mais reforços para a saúde no estado

Integrando o programa Agora Tem Especialistas, o governo federal também destinou R$ 2,62 milhões para a entrega de veículos adaptados, sendo 6 Vans “Caminhos da Saúde” para transporte intermunicipal de pacientes em tratamento contínuo (como hemodiálise e radioterapia) em Rio Branco e Tarauacá e 2 Unidades Odontológicas Móveis destinadas ao atendimento bucal em Senador Guiomard e Xapuri.

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