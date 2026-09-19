Rio Branco recebe ação gratuita sobre doenças reumatológicas

A mobilização é nacional e no Acre o evento acontece no Horto Florestal/Foto: Reprodução

Dia 20 de setembro é a data escolhida para celebrar o Dia Nacional de Conscientização sobre as Doenças Reumatológicas e, em todo o Brasil, serão realizados eventos com profissionais de saúde. Em Rio Branco, o ponto de encontro será no Horto Florestal, às 15h.

O evento será gratuito e aberto a toda comunidade. A programação contará com rodas de conversa e a presença de médicas reumatologistas. O objetivo principal é acolher pacientes já diagnosticados e orientar a população em geral sobre os sintomas iniciais das doenças reumatológicas, os exames indicados e o momento certo de procurar acompanhamento médico especializado.

O diagnóstico célere é apontado pelas especialistas como fator decisivo para o sucesso do tratamento e para a prevenção de complicações graves.

Por trás da mobilização local para o evento está a história de Lily Silva. Os primeiros sintomas surgiram ainda aos 17 anos. No entanto, o diagnóstico correto só veio em 2023.

Naquele ano, Lily foi diagnosticada primeiramente com fibromialgia e, posteriormente, com espondilite anquilosante.

A partir do momento em que encontrou o acompanhamento médico adequado, seguiu rigorosamente o tratamento prescrito e alcançou o estágio de remissão da doença, Lily decidiu transformar sua jornada em uma causa coletiva.

Ao compartilhar relatos e vídeos em suas redes sociais para alertar sobre a importância de procurar apoio médico especializado, passou a receber mensagens de diversas pessoas que enfrentavam dores semelhantes sem saber a quem recorrer.

A ação no Horto Florestal faz parte de uma campanha nacional alinhada às diretrizes de sociedades de reumatologia e busca dar visibilidade a doenças silenciosas que afetam milhares de brasileiros.

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