Mais de 50 pessoas foram vítimas de estupro no Acre somente em agosto

Entre janeiro e agosto, foram 486 registros, uma alta de 23,66% em relação ao mesmo período de 2025

Dados são do Sinesp/Foto: Reprodução

O Acre registrou 51 vítimas de estupro e estupro de vulnerável em agosto de 2026, segundo dados do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp). Do total, 50 eram mulheres e uma era homem.

No acumulado de janeiro a agosto, o estado chegou a 486 vítimas das duas modalidades de crime. O número representa uma alta de 23,66% em relação ao mesmo período de 2025 e a taxa acumulada é de 82,11 vítimas para cada 100 mil habitantes.

Os dados mostram que junho foi o mês com maior número de vítimas até agora, com 81 registros. Em abril, foram 70; julho teve 66; março, 65; maio, 58; janeiro e agosto, 51 cada; e fevereiro registrou o menor número do período, com 44 vítimas.

Mulheres são maioria

A predominância feminina aparece tanto no resultado de agosto quanto no acumulado do ano. Das 486 vítimas registradas entre janeiro e agosto, 443 eram mulheres, o equivalente a cerca de 91% do total. Outras 41 vítimas eram homens e, em dois registros, o sexo não foi informado.

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Somente em agosto, das 51 vítimas contabilizadas pelo Sinesp, 50 eram do sexo feminino.

Agosto teve queda em relação a 2025

Apesar do crescimento observado no acumulado do ano, agosto apresentou uma pequena redução na comparação com o mesmo mês de 2025. A variação registrada pelo Sinesp foi de -1,92%. No período de janeiro a agosto, porém, a comparação anual aponta crescimento de 23,66%.

A taxa registrada especificamente em agosto foi de 8,62 vítimas por 100 mil habitantes.

Junho concentrou maior número

A evolução dos registros ao longo de 2026 mostra oscilações mês a mês. Janeiro começou com 51 vítimas e fevereiro teve 44. Em março, o número subiu para 65 e chegou a 70 em abril.

Maio terminou com 58 vítimas e junho apresentou o maior número do ano até o momento, com 81 registros. Em julho, foram 66, antes da redução para 51 em agosto.