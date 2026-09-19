Sanderson Moura e Jorge Viana. — Foto: Reprodução

O advogado Sanderson Moura declarou, neste sábado (19), em suas redes sociais, apoio à candidatura de Jorge Viana ao Senado. Na publicação, Sanderson relembrou que já fez oposição a Jorge em diferentes momentos, mas ressaltou que as divergências políticas nunca impediram uma relação pautada pelo respeito e pela consideração.

“Já fiz muita oposição a Jorge Viana, mas, em tantas outras ocasiões, ao longo de todos esses anos, também nos aproximamos. Destaco que ele sempre manteve comigo uma postura de respeito e consideração”, afirmou.

Sanderson também defendeu o fortalecimento da representação do Acre em Brasília. “Precisamos dele para tirarmos o Acre do baixo clero em que se encontra em Brasília. O Acre necessita de Jorge Viana no Senado Federal”, declarou. Na publicação, ele também conclamou os progressistas acreanos a se unirem em apoio à candidatura de Jorge.

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Jorge agradece apoio e destaca respeito às diferenças

Jorge Viana agradeceu a manifestação e ressaltou o significado de receber o apoio de alguém que, ao longo dos anos, manteve independência para concordar ou divergir de suas posições.

“Eu me sinto muito honrado com essa manifestação pública do advogado Sanderson Moura. Ele é um profissional competente, uma pessoa inteligente, de senso crítico e que sempre procurou contribuir com as boas causas e com a política do nosso estado”, afirmou.

Jorge destacou ainda que a manifestação aumenta sua responsabilidade. “Justamente por vir de alguém que sempre teve independência para concordar ou divergir de mim, esse apoio tem um significado especial. Sanderson, muito obrigado pelo reconhecimento e pela confiança. Seguimos juntos, com respeito às diferenças e com o propósito de trabalhar por um Acre melhor e por um Brasil melhor para todos”, concluiu.