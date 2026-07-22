Acreana concilia maternidade e passa no CNU estudando de madrugada

A acreana Ana Paula Moreira, aprovada para o cargo de Auditora Fiscal do Trabalho no Concurso Nacional Unificado (CNU), compartilhou a rotina intensa de estudos que a levou à aprovação. O relato foi divulgado em um vídeo publicado na última sexta-feira (17), no perfil do Estratégia Concursos, no qual ela detalha como conciliou o trabalho, a maternidade e a preparação para o certame.
Na entrevista, Ana Paula revelou que precisou adaptar completamente a rotina para conciliar os estudos com o trabalho e os cuidados com a filha pequena. Em vez de estudar durante a noite, ela optou por dormir mais cedo e acordar de madrugada para aproveitar as horas de maior concentração.
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“Eu tinha uma bebê e eu trabalhava. Então eu dormia cedo, entre 8 e 9 horas da noite, e acordava às 2 horas da manhã para estudar. Essa era a minha realidade. Tem gente que prefere estudar até meia-noite ou uma hora da manhã, mas eu não sou desse time. Eu sou do time que acorda cedo”, contou.
Segundo a nova Auditora Fiscal do Trabalho, a estratégia exigiu renúncias e muito esforço ao longo da preparação, mas o resultado compensou cada sacrifício.
“Hoje eu estou colhendo os frutos. Foi um sacrifício na época? Foi. Foi difícil? Foi. Mas hoje eu colhi os frutos da minha dedicação”, afirmou durante a entrevista.
Ao relatar sua experiência, Ana Paula destacou que cada candidato precisa encontrar uma rotina compatível com sua realidade. Para ela, manter a disciplina e a constância nos estudos foi fundamental para conquistar a aprovação no Concurso Nacional Unificado.
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