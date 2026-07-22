As inscrições para participantes com jeeps e quadriciclos começaram nesta terça-feira (21) e seguem até o dia 30 de julho

O cadastro deve ser feito na sede da Sete/Foto: Reprodução

A contagem regressiva para a Cavalgada 2026 já começou. Quem pretende participar de um dos eventos mais tradicionais da Expoacre com jeep, quadriciclo ou animal precisa ficar atento aos prazos de inscrição, abertos pelo governo do Acre por meio da Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo (Sete).

As inscrições para participantes com jeeps e quadriciclos começaram nesta terça-feira (21) e seguem até o dia 30 de julho. O cadastro deve ser feito na sede da Sete, localizada na Rua Floriano Peixoto, nº 470, no Centro de Rio Branco.

Já os participantes que irão desfilar com animais deverão realizar a inscrição entre os dias 27 e 31 de julho, na sede do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Acre (Idaf), na Travessa Santa Inês, nº 149, bairro Aviário, também na capital.

Para os proprietários de jeeps e quadriciclos, será necessário apresentar a ficha de inscrição assinada, contendo nome do proprietário, endereço, telefone, marca, modelo e placa do veículo, além de cópias do CPF e de um documento oficial com foto.

No caso dos participantes com animais, a documentação exigida inclui a ficha de inscrição assinada com os dados do proprietário, do condutor e do animal, cópias do CPF e do documento oficial de identificação do condutor, além da Guia de Transporte Animal (GTA) e do exame negativo para Anemia Infecciosa Equina (AIE), documentos obrigatórios para assegurar o controle sanitário durante o evento.

Realizada tradicionalmente como a abertura oficial da Expoacre, a Cavalgada reúne todos os anos milhares de cavaleiros, amazonas, comitivas e veículos, percorrendo as principais ruas de Rio Branco e marcando o início da maior feira agropecuária do estado.