29/08/2026
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Acreano Thomas Bryan encara mexicano em disputa por cinturão no México

Lutador acreano disputa título da categoria de aproximadamente 61 kg em Cancún

Por Sávio Buriti, ContilNet
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Acreano Thomas Bryan encara mexicano em disputa por cinturão no México
Thomas Bryan enfrentará o mexicano Lil Warrior, em um confronto que colocará frente a frente dois atletas em busca do título. /Foto: reprodução

O lutador de acreano Thomas Bryan terá pela frente um dos principais desafios de sua carreira no próximo dia 31 de outubro. O atleta brasileiro disputará o cinturão da categoria de aproximadamente 61 kg durante o Predador 49 Fight Championship, que será realizado em Cancún, no México.

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Thomas Bryan enfrentará o mexicano Lil Warrior, em um confronto que colocará frente a frente dois atletas em busca do título da categoria. O combate será realizado no Poliforum Cancún.

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O anúncio da luta foi divulgado pela organização do evento, que destacou o confronto entre o poder do representante mexicano e a garra do atleta brasileiro.

A expectativa é de uma noite de grandes combates, com a disputa pelo cinturão entre Thomas Bryan e Lil Warrior sendo uma das atrações do evento.

Thomas Bryan enfrentará o mexicano Lil Warrior, em um confronto que colocará frente a frente dois atletas em busca do título. /Foto: reprodução

A participação do lutador acreano em uma disputa internacional representa mais uma oportunidade para o esporte acreano ganhar destaque fora do país. Agora, Thomas Bryan se prepara para entrar no octógono em solo mexicano em busca do cinturão da categoria.

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