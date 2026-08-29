O lutador de acreano Thomas Bryan terá pela frente um dos principais desafios de sua carreira no próximo dia 31 de outubro. O atleta brasileiro disputará o cinturão da categoria de aproximadamente 61 kg durante o Predador 49 Fight Championship, que será realizado em Cancún, no México.
Thomas Bryan enfrentará o mexicano Lil Warrior, em um confronto que colocará frente a frente dois atletas em busca do título da categoria. O combate será realizado no Poliforum Cancún.
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O anúncio da luta foi divulgado pela organização do evento, que destacou o confronto entre o poder do representante mexicano e a garra do atleta brasileiro.
A expectativa é de uma noite de grandes combates, com a disputa pelo cinturão entre Thomas Bryan e Lil Warrior sendo uma das atrações do evento.
A participação do lutador acreano em uma disputa internacional representa mais uma oportunidade para o esporte acreano ganhar destaque fora do país. Agora, Thomas Bryan se prepara para entrar no octógono em solo mexicano em busca do cinturão da categoria.