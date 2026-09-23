PF prende brasileiros e destrói laboratório de cocaína na fronteira com o Peru

Os brasileiros que foram presos estão à disposição das autoridades peruanas

Além das buscas, a Justiça autorizou o bloqueio e sequestro de bens | Foto: Ilustrativa

A Polícia Federal, em cooperação policial entre o Brasil e o Peru, realizou a prisão de dois brasileiros e a destruição de um laboratório clandestino destinado à produção de pasta básica de cocaína no último domingo (20). A operação teve apoio da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Acre (FICCO/AC).

A ação aconteceu na área de Santa Rosa de Abujao, em uma província do departamento de Ucayali, no Peru, que faz fronteira com a região do Juruá, no Acre. Os dois homens são investigados por integrar organização criminosa de atuação transacional e foram detidos pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.

Foram apreendidas cerca de 20 de toneladas de maconha e localizamos 2.780 kg de folhas de coca em diferentes etapas de processamento. Além disso, foram apreendidas também oito armas de fogo, 1.271,4 kg de insumos químicos, e mais de 3 mil munições, carregadores, rádios comunicadores e telefones celulares.

Os homens que foram presos estão à disposição das autoridades peruanas para os procedimentos cabíveis.

A operação foi conduzida pela Línea 800/DIRANDRO/PNP, em conjunto com outras unidades, além da FICCO, como a Polícia Nacional do Peru (PNP) e com o Oficialato de Ligação da Polícia Federal em coordenação com a Adidância em Lima.