Público que circulava pelo estande do Sebrae se concentrou em frente ao palco para acompanhar o tributo

João Henrique interpreta Michael Jackson durante apresentação no estande do Sebrae na Expoacre 2026/Foto: ContilNet

A noite de Expoacre ganhou um ritmo especial nesta sexta-feira (8) com um tributo a Michael Jackson apresentado pelo artista João Henrique, no palco do estande do Sebrae. A apresentação reuniu visitantes que pararam para acompanhar de perto o show cover do Rei do Pop.

Conhecido pelo trabalho como Michael Jackson Cover Acreano, João Henrique levou ao público uma apresentação marcada por coreografias e performances inspiradas no astro norte-americano. O artista já realizou diversos shows cover em Rio Branco e vem conquistando cada vez mais espaço e visibilidade nas redes sociais.

Durante a apresentação, o público que circulava pelo estande do Sebrae se concentrou em frente ao palco para acompanhar o tributo, que se tornou uma das atrações da noite no espaço.

A presença do artista faz parte da programação cultural da Expoacre, que reúne, ao longo dos dias de feira, atrações para diferentes públicos, além de oportunidades de negócios, empreendedorismo e entretenimento.

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Conteúdo Original / Fonte: Geovany Calegário, ContilNet