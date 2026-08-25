Motoboys convocam manifestação após morte de entregador

O perfil Família Motoboys Acre divulgou uma convocação de manifestação para pedir justiça pela morte do motoboy Fernando Bussons de Araújo. A publicação foi feita nesta terça-feira (25) e a manifestação deve acontecer nesta quarta-feira (26), às 15h.
Fernando Bussons de Araújo, de 31 anos, morreu na manhã do último sábado (22), no Pronto-Socorro de Rio Branco, após não resistir aos graves ferimentos sofridos em um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e um carro roubado. Ele estava internado em estado gravíssimo desde a noite da última terça-feira (18).
O acidente aconteceu no cruzamento das ruas Boa Ventura e Santa Fé, no bairro Vitória, na região do São Francisco. Fernando conduzia uma motocicleta Honda Titan, de cor vermelha, quando foi atingido por um Volkswagen Polo Track, de cor branca.
Na publicação, o perfil destaca a frase “queremos justiça, não foi acidente”. A concentração será no Mercale da Avenida Ceará, em Rio Branco.