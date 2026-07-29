Um dos momentos mais esperados das eleições de 2026 chegou: os pré-candidatos e as pré-candidatas a vice nas chapas majoritárias que disputam o Governo do Estado foram definidos.

A espera acabou, e os eleitores acreanos já sabem quem são os companheiros de chapa de Mailza (Progressistas), Alan Rick (Republicanos), Tião Bocalom (PSDB) e Thor Dantas (PSB). A sequência dos nomes não é por acaso: foi exatamente nessa ordem que eles foram sendo apresentados.

A grande questão é…

Um vice pode mudar consideravelmente uma campanha já em andamento, trazer mais votos, aumentar a popularidade e ampliar a adesão eleitoral? Meu querido amigo e jornalista de alta qualidade Luciano Tavares fez esse questionamento durante um bate-papo que tivemos na segunda-feira (27), e a resposta não veio. Nem mesmo Luiz Carlos Moreira Jorge, o Crica, nosso decano, conseguiu nos responder.

Sou de uma ideia

A de que, “se não ajuda, é importante que não atrapalhe”. Mas, em último caso, é fato que algumas figuras têm um grande poder de impulsionar determinadas disputas. E vou falar disso mais abertamente ao longo da coluna.

Mailza

Foi a primeira a definir sua vice: a ex-deputada Jéssica Sales, do MDB. Há quem acredite que a escolha de Jéssica pode melhorar as condições de Mailza no Juruá, o reduto político da família Sales. É bastante possível. O último levantamento da Big Data já mostrou o crescimento da governadora nas pesquisas.

Duas mulheres

Pela primeira vez, duas mulheres disputam juntas o Governo do Estado, e isso tem um peso histórico e social inegável. Além disso, Jéssica faz um contraponto à personalidade de Mailza: o que a governadora tem de mansidão e calmaria — características importantes —, a cruzeirense tem de energia e voz firme. Mar e rio se encontram.

Alan Rick

Foi o segundo a oficializar seu vice: o empresário Ricardo Leite, pessoa de sua confiança e de sua preferência. Rico é a “noiva virgem”, como disse minha amiga Gina Menezes, por não ter qualquer envolvimento com escândalos e possuir uma trajetória respeitada na iniciativa privada. Há quem aposte que ele pode fortalecer significativamente a estrutura da campanha majoritária, algo de que Alan precisa, por não ter a máquina pública à sua disposição.

Fez bem

Escolher um vice que não seja de sua confiança é um risco, e Alan é experiente na política. Já viu algumas figuras sofrerem com más escolhas. Há quem o questione por não ter escolhido Fernanda Hassem para a vaga, mas esse é assunto para outro momento.

Bocalom escolheu um ex-aliado de Alan

O ex-prefeito de Rio Branco escolheu uma figura bastante conhecida no Juruá: o sargento Adonis. E o mais interessante nisso é que trouxe para sua chapa um ex-aliado do senador Alan Rick, seu concorrente nesta disputa.

Estratégico

Adonis tem boa aceitação na terra dos Nauas, ao que tudo indica. E é justamente por lá que Bocalom precisa fortalecer sua candidatura, já que Mailza tem Jéssica e Alan tem Zequinha. Fincou sua estaca em uma das ladeiras de Cruzeiro do Sul.

Thor Dantas

Foi o último a escolher sua vice. O ContilNet noticiou em primeira mão que a escolhida para a vaga foi a advogada Socorro Rodrigues, do Podemos — partido que Jorge Viana trouxe para a aliança da esquerda.

Faz sentido

Ter uma mulher na chapa majoritária é um acerto importante, até porque a aliança de esquerda tem baixa participação feminina, e o feminismo é uma das principais bandeiras do grupo. Socorro é respeitada no meio jurídico e possui vasta experiência na OAB. A indicação passou pelo crivo do pré-candidato ao Senado e principal liderança do grupo, Jorge Viana.

Campanhas ganham força

Com os nomes definidos, as campanhas para o Governo ganham ainda mais força, especialmente neste momento em que as convenções partidárias estão acontecendo. Alan já realizou a sua no último sábado (25). Thor faz a dele nesta quinta-feira (30), às 17h, no Parque das Acácias; Bocalom realiza a convenção na sexta-feira (31), também às 17h, no Ginásio do Sesi; e Mailza encerra o período no próximo dia 4, às 18h, no Ginásio do Sesc.