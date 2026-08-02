Alan reforçou o convite para que os acreanos participem da programação

Alan Rick convida a população para a Expoacre/Foto: Reprodução

O senador Alan Rick (Republicanos) participou da primeira noite da Expoacre 2026, neste sábado (1º), e destacou a importância da feira para o fortalecimento da economia e da produção rural do Acre. Em entrevista à transmissão do ContilNet, o parlamentar também relembrou os anos em que cobria o evento como jornalista.

“É sempre uma alegria estar aqui. A Expoacre é a festa da nossa produção, da agricultura, da pecuária, mas também dos negócios, das nossas empresas e dos nossos serviços”, afirmou.

Alan contou que acompanhou a feira por mais de uma década como repórter de televisão, antes de ingressar na vida pública, e disse que mantém uma ligação especial com o evento.

“Eu transmiti essa feira pela TV Gazeta durante mais de dez anos. Eu me sinto em casa. É sempre muito bom receber o abraço do povo”, declarou.

Durante a entrevista, o senador convidou a população a prestigiar a programação da Expoacre e ressaltou a diversidade de setores representados na feira.

“É um momento especial. Você vê muita coisa bacana acontecendo, vários segmentos da nossa economia, uma indústria moveleira maravilhosa, a economia solidária, o setor de peças e máquinas para a agricultura. Além disso, você prestigia os restaurantes locais e quem produz na economia solidária. Está todo mundo aqui”, disse.

Ao final, Alan reforçou o convite para que os acreanos participem da programação.

“Venham para cá, vamos curtir a nossa feira, que é a festa do povo acreano”, concluiu.