Alysson celebra aniversário de 18 anos da filha com declaração nas redes

Em publicação nas redes sociais, prefeito destacou a trajetória da jovem e o orgulho pela nova fase

Na mensagem, o prefeito falou sobre a emoção de ver a filha chegar à maioridade e relembrou o tempo em que ela ainda era criança / Foto: Reprodução

O prefeito de Rio Branco, Alysson Bestene, compartilhou nesta terça-feira (21) um momento especial de sua vida pessoal. Em uma publicação nas redes sociais, ele celebrou os 18 anos da filha com uma homenagem repleta de carinho, orgulho e desejos para a nova etapa que ela inicia.

Na mensagem, o prefeito falou sobre a emoção de ver a filha chegar à maioridade e relembrou o tempo em que ela ainda era criança. Segundo ele, o crescimento da jovem foi acompanhado de perto, tornando-se motivo de orgulho ao vê-la construir sua própria personalidade e seguir em direção a um futuro cheio de possibilidades.

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Alysson também destacou que os 18 anos representam o início de uma fase marcada por novas escolhas, desafios e responsabilidades. Em sua homenagem, desejou que a filha continue cultivando valores como a bondade, a coragem e a determinação para buscar seus sonhos.

“Hoje você inicia uma nova fase da vida, cheia de escolhas, responsabilidades, sonhos e novas possibilidades. Parece que foi ontem que eu te segurava nos braços, e agora vejo diante de mim uma jovem linda, forte, cheia de personalidade e com um futuro inteiro pela frente”, disse em trecho da publicação.

O prefeito ainda expressou sua fé, pedindo que Deus conduza os passos da jovem e a acompanhe em cada nova conquista. Ao finalizar a mensagem, reafirmou que continuará ao lado da filha em todos os momentos, oferecendo apoio, cuidado e amor incondicional.

“Que Deus ilumine os seus caminhos, proteja cada passo e permita que você viva momentos inesquecíveis. Estarei sempre ao seu lado, torcendo, cuidando e te amando em todas as fases da sua vida”, declarou.