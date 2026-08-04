O ContilNet, em parceria com a Orna Audiovisual, Top Mídia e a TV Rio Branco, transmite, nesta terça-feira (4), os principais momentos da quarta noite da Expoacre 2026, realizada no Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco.
Nesta segunda, a programação tem início às 18h com a abertura dos estandes de exposições, gastronomia, negócios e entretenimento, além de provas de rodeio. O grande destaque da noite será o show nacional do Padre Fábio de Melo, que sobe ao palco principal às 22h.
Além da live no canal do ContilNet no YouTube, o público também poderá acompanhar toda a cobertura pela TV Rio Branco, no canal 8.1.
Durante toda a noite, o site do ContilNet e as redes sociais do portal trarão atualizações em tempo real, com fotos, vídeos e os principais acontecimentos da feira.
Confira a programação da quarta noite da Expoacre – 4 de agosto:
- 18h – Abertura dos estandes;
- Palcos alternativos;
- 20h – Provas de rodeio;
- 22h – Show católico com Padre Fábio de Melo;
- 0h – Fechamento dos estandes;
- 3h – Encerramento das atividades.