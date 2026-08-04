O grande destaque da noite será o show nacional do Padre Fábio de Melo

Expoacre 2026 tem transmissão ao vivo do ContilNet, com Orna Audiovisual, Top Mídia e TV Rio Branco/Foto: ContilNet

O ContilNet, em parceria com a Orna Audiovisual, Top Mídia e a TV Rio Branco, transmite, nesta terça-feira (4), os principais momentos da quarta noite da Expoacre 2026, realizada no Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco.

Nesta segunda, a programação tem início às 18h com a abertura dos estandes de exposições, gastronomia, negócios e entretenimento, além de provas de rodeio. O grande destaque da noite será o show nacional do Padre Fábio de Melo, que sobe ao palco principal às 22h.

Além da live no canal do ContilNet no YouTube, o público também poderá acompanhar toda a cobertura pela TV Rio Branco, no canal 8.1.

Durante toda a noite, o site do ContilNet e as redes sociais do portal trarão atualizações em tempo real, com fotos, vídeos e os principais acontecimentos da feira.

Confira a programação da quarta noite da Expoacre – 4 de agosto: