Aos 17 anos, acreano viraliza com golaço de falta: “Zico, é você?”

Desempenho na competição também abriu uma nova oportunidade para o jogador

Desempenho na competição também abriu uma nova oportunidade para o jogador/Foto: reprodução

Um vídeo que circula nas redes sociais colocou o jovem acreano João Pedro, de 17 anos, em destaque no futebol. O jogador chamou atenção após uma cobrança de falta que terminou em um golaço e ganhou repercussão em páginas e canais esportivos nacionais.

O lance chegou ao SporTV, que destacou a qualidade da cobrança e brincou ao comparar o jovem com Zico, um dos grandes nomes da história do futebol brasileiro.

“Zico, é você? Olha essa batida de falta fenomenal que o goleiro tentou, mas não chegou. Dá tempo de jogar a próxima Copa do Mundo”, escreveu o canal ao compartilhar o lance.

João Pedro foi um dos destaques da Seleção de Mâncio Lima durante a primeira fase da Copa Acre de Seleções Municipais, realizada no último fim de semana, em Cruzeiro do Sul.

O desempenho na competição também abriu uma nova oportunidade para o jogador. O presidente do Santa Cruz, Léo Raches, confirmou a contratação de João Pedro para reforçar a equipe na reta final do Campeonato Estadual Sub-17.

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Além do meia, o atacante Davi Puyanawa também foi contratado pelo clube. Os dois jovens se destacaram defendendo Mâncio Lima durante a competição entre seleções municipais.

Com apenas 17 anos, João Pedro agora ganha uma nova vitrine no futebol acreano após o golaço ultrapassar as fronteiras do estado e repercutir nacionalmente.