Foragido apontado como líder do CV no Acre é preso em Porto Velho

Ele era procurado por responder por tráfico de drogas e roubo à mão armada

O homem foi preso com 21kg de drogas/Foto: Rondônia Agora

Um homem foragido da Justiça do Acre, identificado como E. O. P., conhecido como Cabão, foi preso em Porto Velho (RO), na última sexta-feira (28).

Além da prisão, os policiais do Denarc apreenderam cerca de 20kg de skunk e 1kg de cocaína em pó. O homem, apontado como um dos líderes do Comando Vermelho no Acre, foi preso no bairro Castanheira. As informações são do site Rondônia Agora.

Ele era procurado por responder por tráfico de drogas e roubo à mão armada. Além das ordens judiciais que já estavam em aberto, E. foi preso em flagrante por tráfico de drogas.

Conteúdo Original / Fonte: Rondônia Agora