28/08/2026
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Armas artesanais, drogas e celular são apreendidos em presídio no Acre

A operação teve como objetivo prevenir e neutralizar riscos à segurança

Por Redação ContilNet
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Drogas foram apreendidas no presídio
Drogas foram apreendidas no presídio/Foto: Ascom

O Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) e a Polícia Penal do Acre realizaram uma operação no Pavilhão I do Complexo Penitenciário de Rio Branco Dr. Francisco de Oliveira Conde (FOC), nesta sexta-feira (28).

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Durante a revista estrutural e de segurança, foram apreendidos porções de substância análoga à maconha, facas artesanais e um aparelho celular com carregador.

As armas também foram apreendidas durante operação/Foto: Ascom

A operação teve como objetivo prevenir e neutralizar riscos à segurança. A ação foi feita após informações da Inteligência Interna da Divisão de Estabelecimentos Penais de Regime Fechado (DEPRF). 

Um celular com carregador também foi encontrado/Foto: Ascom

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