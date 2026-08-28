A operação teve como objetivo prevenir e neutralizar riscos à segurança

Drogas foram apreendidas no presídio/Foto: Ascom

O Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) e a Polícia Penal do Acre realizaram uma operação no Pavilhão I do Complexo Penitenciário de Rio Branco Dr. Francisco de Oliveira Conde (FOC), nesta sexta-feira (28).

Durante a revista estrutural e de segurança, foram apreendidos porções de substância análoga à maconha, facas artesanais e um aparelho celular com carregador.

A operação teve como objetivo prevenir e neutralizar riscos à segurança. A ação foi feita após informações da Inteligência Interna da Divisão de Estabelecimentos Penais de Regime Fechado (DEPRF).