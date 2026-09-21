Armas, munições e mercadorias da Bolívia são apreendidas no Acre

Um homem procurado pela Justiça também foi detido durante as abordagens

Os agentes encontraram dezenas de mochilas e brinquedos elétricos em um veículo que puxava um reboque./ Foto: PRF

As fiscalizações realizadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nas estradas do Acre durante o fim de semana resultaram em apreensões de armas, retenção de mercadorias trazidas da Bolívia e na prisão de um homem que era procurado pela Justiça.

As ocorrências foram registradas em diferentes trechos das BR-364, BR-317 e BR-307. Em Senador Guiomard, uma das abordagens terminou com a apreensão de produtos estrangeiros que estavam sendo transportados sem a regularização exigida.

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Os agentes encontraram dezenas de mochilas e brinquedos elétricos em um veículo que puxava um reboque. De acordo com a fiscalização, os produtos haviam sido comprados na Bolívia e entraram no país sem o devido desembaraço aduaneiro. Todo o material foi recolhido e encaminhado à Receita Federal.

Na mesma rodovia, outra abordagem levou à identificação de um passageiro que tinha um mandado de prisão em aberto. A ordem havia sido expedida pela Vara Criminal de Sena Madureira por um crime previsto no Estatuto do Desarmamento. O homem foi detido e conduzido à delegacia.

As equipes também apreenderam duas armas de fogo em ocorrências distintas. Em Rio Branco, durante uma abordagem no km 133 da BR-364, um motociclista foi flagrado com uma pistola calibre 380 na cintura. A arma estava carregada com 18 munições. A PRF informou que a documentação estava vencida e que não havia guia de tráfego.

Já em Cruzeiro do Sul, no km 184 da BR-307, os policiais encontraram uma espingarda calibre 28 sendo transportada sem autorização. O homem também carregava sete cartuchos carregados e um facão.

Os envolvidos nas ocorrências relacionadas às armas foram encaminhados para as delegacias da Polícia Civil, juntamente com o material apreendido.

As ações fazem parte das fiscalizações realizadas pela PRF nos corredores rodoviários do Acre, com atenção especial aos trechos utilizados para circulação de mercadorias e deslocamentos nas áreas próximas às fronteiras.