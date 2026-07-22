22/07/2026
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Às vésperas de convenção, Mailza tem encontro com presidente nacional do PP

Durante o encontro, Mailza Assis destacou a trajetória de parceria

Por Maria Fernanda Arival, ContilNet 22/07/2026 às 15:03
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Às vésperas de convenção, Mailza tem encontro com presidente nacional do PP
Mailza se reuniu com o presidente nacional do Progressistas/Foto: Reprodução/Redes sociais

Em agenda oficial em Brasília, a governadora do Acre, Mailza Assis, se reuniu com o senador e presidente nacional do Progressistas, Ciro Nogueira.

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O encontro teve como foco o alinhamento de estratégias voltadas ao desenvolvimento do Acre.

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Durante o encontro, Mailza Assis destacou a trajetória de parceria e o compromisso de Ciro.

“Um amigo que acredita no Acre e tem sido um grande parceiro da nossa caminhada. Obrigada pela confiança, pelo apoio e pela força de sempre”, disse.

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