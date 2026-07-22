Às vésperas de convenção, Mailza tem encontro com presidente nacional do PP

Durante o encontro, Mailza Assis destacou a trajetória de parceria

Mailza se reuniu com o presidente nacional do Progressistas/Foto: Reprodução/Redes sociais

Em agenda oficial em Brasília, a governadora do Acre, Mailza Assis, se reuniu com o senador e presidente nacional do Progressistas, Ciro Nogueira.

O encontro teve como foco o alinhamento de estratégias voltadas ao desenvolvimento do Acre.

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Durante o encontro, Mailza Assis destacou a trajetória de parceria e o compromisso de Ciro.

“Um amigo que acredita no Acre e tem sido um grande parceiro da nossa caminhada. Obrigada pela confiança, pelo apoio e pela força de sempre”, disse.