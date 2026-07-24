Atletas do Acre iniciam disputa do Troféu Brasil de Atletismo em São Paulo

Quarteto da equipe Asdefir disputou baterias dos 800m rasos no Estádio do Ibirapuera/ Foto: Divulgação

A delegação de atletas do Acre iniciou a participação na edição deste ano do Troféu Brasil de Atletismo, disputado no Estádio do Ibirapuera, na capital paulista. Na quinta-feira (23/7), quatro corredores da Associação Desportiva Filhos do Rei (Asdefir) disputaram as baterias eliminatórias dos 800 metros rasos, nas categorias feminina e masculina, mas não avançaram para as fases finais.

Na chave feminina dos 800m, Jocilene Chaves cruzou a linha de chegada na 10ª colocação da primeira série qualificatória, registrando a marca de 2min35s18. A atleta permanece na competição para disputar a prova de lançamento do dardo, agendada para o domingo (26/7), às 5h20 (horário do Acre).

Entre os homens, a primeira série dos 800m teve a presença de Ismael Cordeiro e Flávio Caetano, que concluíram a distância em 2min13s47 e 2min16s02, terminando na oitava e na nona posições, respectivamente. Na segunda bateria, Willian Torre ficou na 10ª colocação ao marcar o tempo de 2min09s66.

O trio masculino também estava inscrito para as disputas dos 400m, 5.000m e 3.000m com obstáculos, mas acabou fora dessas provas em razão do critério de índice técnico. O grupo da Asdefir no torneio nacional conta com a supervisão dos treinadores Wedson Coelho e Raquel Sena.

A programação do atletismo acreano na competição segue no sábado (25/7), com a estreia do corredor Mateus Silva, natural de Cruzeiro do Sul. O atleta competirá na prova dos 5.000 metros rasos a partir das 15h35 (horário do Acre), representando a equipe Clube Arte Vida, de Tupã (SP).

Mateus conquistou o bicampeonato dos 5.000m nos Jogos Regionais de Tupã. Na temporada de 2025, o atleta havia ficado fora do Troféu Brasil por uma diferença de quatro segundos em relação ao índice exigido para a qualificação.