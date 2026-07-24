Pesquisa também mediu os índices de rejeição dos pré-candidatos

Pesquisa também mediu os índices de rejeição dos pré-candidatos/Foto: reprodução/Foto: Reprodução

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a corrida presidencial em um cenário de primeiro turno contra o senador Flávio Bolsonaro (PL), segundo pesquisa Datafolha divulgada pelo jornal Folha de S.Paulo nesta sexta-feira (24).

De acordo com o levantamento, Lula aparece com 40% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro registra 32%. Em um eventual segundo turno, o presidente também lidera a disputa, com 48% das intenções de voto, contra 43% do senador.

A pesquisa também mediu os índices de rejeição dos pré-candidatos. Flávio Bolsonaro é rejeitado por 48% dos entrevistados, enquanto Lula registra 46%.

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Os percentuais permaneceram estáveis em relação ao levantamento anterior, dentro da margem de erro.